Detenidos por una agresión con un cuchillo a un hombre en Cartagena Presentaba heridas de arma blanca que fueron causadas por los presuntos agresores ante la negativa de la víctima de darles dinero

LA VERDAD Miércoles, 17 de septiembre 2025, 10:39 | Actualizado 10:54h.

Agentes de la Policía Nacional procedieron a la detención de una mujer y un hombre por la comisión de los delitos de tentativa de homicidio y robo con violencia, tras ser considerados los responsables de presentarse en el domicilio de un hombre para pedirle dinero, y ante la negativa de este a entregárselo, procedieron a entrar por la fuerza a su domicilio, le agredieron con un arma blanca y le arrebataron un monedero que contenía dinero.

Los hechos tuvieron lugar sobre las 17.00 horas del pasado día ocho de septiembre, cuando se recibió una llamada a emergencias que informaba de los gritos provenientes de una discusión que estaba teniendo lugar en un edificio situado en la Plaza Padre Marín de Cartagena. Los agentes que acudieron al lugar, fueron requeridos por un hombre que manifestó haber sido víctima de una agresión con un arma blanca por parte de dos personas.

El denunciante puso de manifiesto a los agentes como una mujer y un hombre, a los cuales había ayudado económicamente anteriormente, se habían presentado en su domicilio para pedirle nuevamente dinero y ante la negativa de este de entregárselo, terminaron entrando por la fuerza a su domicilio y acometieron contra él con un cuchillo hasta en cuatro ocasiones, una de las cuales llegó a afectar uno de los pulmones de la víctima, que necesitó ser trasladado de urgencia al hospital. Los autores, tras causar las heridas a la víctima, le sustrajeron un monedero con dinero en efectivo y abandonaron el lugar. Los agentes de la Policía Nacional identificaron, localizaron y detuvieron a los responsables del hecho, que fueron puestos a disposición de la autoridad judicial donde se estableció su inmediato ingreso en prisión provisional.