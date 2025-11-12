Denuncian que los institutos de Cartagena no han recibido la aportación regional para gasto corriente El edil socialista Pedro Contreras asegura que estos retrasos impiden a los centros pagar luz, agua o material fungible

LV Cartagena Miércoles, 12 de noviembre 2025, 22:57 Comenta Compartir

El concejal socialista Pedro Contreras denunció este miércoles que los institutos de Cartagena «llevan desde el mes de junio sin percibir aportaciones económicas por parte del Gobierno regional para abonar gastos corrientes como la luz, el agua o la compra de material fundamental como folios», por poner algunos ejemplos. Contreras aseguró que esta situación es «insostenible», por lo que solicitará en el próximo Pleno del Ayuntamiento de Cartagena a la alcaldesa, Noelia Arroyo, «que exija al PP del Gobierno regional que pague de una vez el dinero que debe a nuestros centros educativos».

Según el edil, «por segundo año consecutivo, los institutos de Cartagena se ven privados de un dinero que les corresponde y que es fundamental para garantizar su correcto funcionamiento. Llevamos tres meses de curso y aún no se ha efectuado ninguna aportación más».

Tal y como asegura Pedro Contreras, esta situación está obligando a los institutos de Cartagena a hacer verdaderos malabarismos para estirar sus fondos y poder seguir afrontando los pagos obligatorios. «No es de recibo que nuestros centros se encuentren sin fondos para pagar fotocopias, por poner otro ejemplo. Las obras de ampliación no llegan, los barracones se eternizan en el tiempo y ahora tampoco hay fondos para pagar gastos corrientes. La apuesta del gobierno del PP de Noelia Arroyo por la educación pública y de calidad es absolutamente nula», declaró el concejal.

Contreras terminó recordando que tenemos institutos de más de 40 años que necesitan reformas urgentes, centros de FP cuyas ampliaciones están proyectadas desde hace más de una década sin que se ejecuten y colegios con amianto y sin climatización».