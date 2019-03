El PP cuestiona el liderazgo de Padín en Cs y dice que es él quien copia propuestas LV Cartagena Sábado, 23 marzo 2019, 12:05

El concejal del Partido Popular Diego Ortega pidió este viernes a Ciudadanos que cese en su «obsesión ridícula» de repetir que le copian las ideas, como respuesta a cada iniciativa de la candidata del PP a la alcaldía, Noelia Arroyo. «No sé si hace esto por miedo a que su partido le mueva la silla o a un pucherazo, pero lo cierto es que su portavoz, Manuel Padín, se dedica a hacerle a Arroyo la oposición que no tuvo valor de hacer con José López, de MC, ni con Ana Belén Castejón, del PSOE, como alcaldes», añadió.

«El PP no se ha quejado de que Padín fusile nuestras ideas en el Pleno, pero no va a consentir que reclame como propias ideas que no lo son. La figura del tutor de empresas está en el programa del Partido Popular desde hace cinco años y él lo sabe muy bien porque la tomó de allí», indicó Ortega. Añadió, para el futuro, con ironía, que el PP tiene previsto prometer el reasfaltado de calles del municipio, por sí Padín quiere atribuirse ya esa idea como algo exclusivo suyo.