Comienzan a repintar el mural 'romano' de Cartagena que se quemó el pasado agosto

El Ayuntamiento de Cartagena inició este miércoles la tareas de restauración del mural de temática romana de Canteras. La obra, realizada del artista grafitero Fabián Bravo, más conocido como Kato, quedó parcialmente dañada por un incendio que tuvo lugar el pasado agosto, durante las fiestas patronales en honor a la Virgen de la Soledad.

El Consistorio acordó con el autor su repintado a partir de esta misma semana. Como pudo constatar este periódico, el martes, hizo acto de presencia la maquinaria en la plaza Monte Roldán. La intervención, que está siendo guiada por el servicio municipal de 'Street Art', costará unos 3.000 euros, según informaron fuentes municipales a este diario.

Cabe recordar que esta obra fue merecedora del primer premio en los galardones internacionales Street Art Cities como mejor grafiti mural del mundo, cuyo fallo se dio a conocer el pasado mes de marzo.

La composición original del mural estaba conformada por un líder romano con armadura dorada y capa roja a la derecha, una guerrera en la parte derecha, mientras que en el centro hay una escena que muestra las calles y los ciudadanos romanos.

El incendio, de origen desconocido, se generó junto a un contenedor portátil donde la comisión de fiestas tenía guardado material y mobiliario para las festejos. El fuego desdibujó parte de la escena dejando el muro del pabellón deportivo ennegrecido. Afortunadamente las llamas pudieron controlarse rápido y no se extendieron al contiguo colegio del pueblo. Tampoco afectó en exceso a las fiestas, cuya comisión recibió todo un aluvión de solidaridad en forma de donaciones.