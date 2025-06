Cerca de 400 personas suben a bordo del cazaminas 'Tambre' en Cartagena

Eva Cavas Sábado, 7 de junio 2025, 21:38 Comenta Compartir

Numerosos vecinos y turistas se acercaron este sábado al Muelle de Cruceros para disfrutar de las actividades con las que Cartagena conmemoró el Día de las Fuerzas Armadas. Una de las más demandadas fue la visita al cazaminas 'Tambre' que, desde las once de la mañana y hasta las seis de la tarde, tuvo una incesante cola de personas que querían recorrerlo por dentro, movidos por la curiosidad, el interés o incluso la nostalgia.

El cazaminas 'Tambre', con base en el Arsenal Militar de Cartagena, es el tercero de la clase Segura, cuenta con una tripulación especializada compuesta por 42 personas y su cometido es la detección, localización y neutralización de minas, además de actuar como guía para otras unidades y controlar pecios marinos.

Entre las cerca de 400 visitantes que tuvo ayer este buque se encontraba Roberto Sobrecases, llegado desde Denia junto a su esposa y motivado por los actos del Día de las Fuerzas Armadas. «No todos los días se tiene la oportunidad de ver un cazaminas por dentro. Pero venimos también por añoranza, porque yo hice aquí parte del servicio militar y estuve en un barco. Desde que estamos jubilados venimos mucho y siempre es un placer visitar Cartagena. Es un ejemplo de cómo una ciudad puede cambiar para bien hasta darse la vuelta y poder vivir del turismo. Si me lo hubieran dicho hace 50 años no me lo hubiera creído».

También junto al Muelle de Cruceros las distintas unidades de las Fuerzas Armadas con base en la Región desplegaron parte de su equipamiento para que los civiles pudieran conocer su labor y el material que emplean para llevarla a cabo. Un cañón del Regimiento de Artillería Antaérea número 73, equipos para bucear del Centro de Buceo de la Armada, instrumentos de la banda del Tercio de Levante, equipamiento de pilotos de la Academia General de Aire y el Espacio, vehículos de la Fuerza de Guerra Naval Especial (FGNE) o paracaídas de la Escuela Militar de Paracaídas Mendez Parada, formaron parte de esta singular exposición.

«Yo he venido aquí porque mi novio quería verlo y la verdad es que, sobre todo los blindados, la zodiac y los cascos, impresionan bastante. Ahora vamos a ponernos en la cola, a ver si nos da tiempo a subir al barco esta mañana», comentó Paola Miralles.

El día finalizó con un concierto conmemorativo, que contó con la participación de la Unidad de Música del Tercio de Levante en la Plaza del Ayuntamiento.