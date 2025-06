El Campo de Cartagena inicia la campaña del melón con buenas expectativas tras dos años malos

Si hay un cultivo rey en el Campo de Cartagena, apreciado donde los haya, ese es el melón. La comarca es una de las principales ... suministradoras de la fruta más socorrida del verano para muchos países de Europa. En las últimas semanas, los agricultores empezaron la recogida de las variedades más tempranas. La previsión es buena, o al menos mejor que la del año pasado. En torno a 3.500 hectáreas son las que, desde COAG, estiman que están en producción de cara a esta cosecha. El presidente de la organización agrícola en Cartagena, Vicente Carrión, señala como factor que, por el momento, está ayudando al buen desarrollo del fruto las temperaturas elevadas, que animan al refrescante consumo de esta fruta. Pero también el tiempo seco. «El melón quiere agua por debajo, no por arriba», ilustra Carrión.

Entre las primeras variedades que se están recogiendo está el piel de sapo, más consumido en España. «Por lo que he preguntado ahora mismo el precio del piel de sapo está en los 80 céntimos el kilo aproximadamente», señala sobre las primeras remesas de producto nacional que ya están llegando a los lineales y desplazando a otros productos foráneos más tempranos.

EN CIFRAS 147.500 toneladas de melón se recogieron en la Región en 2024, según la Consejería de Agricultura

Todavía están por llegar todas las otras variantes con más aceptación y mejor acogida en los mercados europeos como son el cantaloup, el galia y el melón amarillo, cuyos principales destinos suelen ser Reino Unido, Francia y Alemania. También habrá que esperar todavía para empezar a recoger la sandía. Habrá tiempo para continuar arrancando producto de las matas hasta entrado julio.

Las principales dificultades para que salgan adelante las siembras son una vez las más habituales, analiza Carrión. «Con la inseguridad que hay con el agua y las exigencias que están poniendo por parte de la CHS y la Comunidad en cuanto a aplicación del la Ley del Mar Menor, la gente se ha retenido algo en las plantaciones».

PREVISIONES COAG sitúa en 3.500 las hectáreas sembradas en la comarca; 5.500 a nivel regional, según Proexport

Por su parte, José Sandoval, responsable de la sectorial del melón en Proexport, calcula que esta temporada, en toda la Región, se recogerán en torno a 200.000 toneladas repartidas por 5.500 hectáreas de cultivo. «Según nuestros datos, en conjunto, la superficie aumentará entre un 5 y un 10%, según el tipo de melón».

Con respecto al pasado año, Sandoval aprecia que la cosecha se ha retrasado entre 7 y 10 días a consecuencia de las lluvias abundantes de marzo.

Como principal preocupación que podría malograr los bancales, el responsable de Proexport señala que los agricultores deberán estar atentos a que no prolifere la plaga del pulgón o la mosca blanca, muy dañinas para el melón. «La falta de fitosanitarios es una de nuestras mayores preocupaciones».

Si bien Cánovas señala que la temporada pasada fue mejor que la de 2023 y que se quedó cerca de una «producción normal», Carrión recuerda que el año pasado, en la recta final de la campaña, el desplome de los precios por exceso de oferta y la entrada de producto de otras partes de España hizo que muchos melones se quedaran en la mata, pudriéndose en el suelo. No obstante, el veterano agricultor tira de refranero. «Antiguamente se decía que 'a feria buena no vuelvas', es decir, si hay un año en el que los precios estén bien, el año que viene procura no ir. Y hay otro refrán que dice 'donde se pierde la chaqueta es donde hay que buscarla', es decir, que si un año es malo, al siguiente es donde tienes que buscar resarcirte de lo perdido».

La temporada pasada, fueron 6.000 hectáreas las que, según COAG, se plantaron en el Campo de Cartagena. Una cultivo que, en su inmensa mayoría, se produce al aire libre y una parte muy reducida en invernadero. Según datos de la Consejería de Agricultura, en toda la Región se recogieron 147.500 toneladas de melón, de las que la mayor parte se recogió en el Campo de Cartagena estando la producción repartida sobre todo entre las diputaciones cartageneras y sus municipios inmediatamente limítrofes.