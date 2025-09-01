La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Los agentes arrestan a uno de los implicados. G.C.

Cae un grupo criminal tras más de 40 robos en La Aljorra y El Albujón

Los seis detenidos habían actuado en comercios, vehículos y viviendas, incluso cuando sus moradores estaban durmiendo dentro

LA VERDAD

Lunes, 1 de septiembre 2025, 13:44

La Guardia Civil de la Región de Murcia ha desarrollado la operación 'Funkep', una investigación iniciada para esclarecer varios robos en viviendas, comercios y vehículos, ocurridos desde el pasado mes de abril en las localidades de La Aljorra y El Albujón, que ha culminado con la desarticulación de un grupo criminal, formado por seis personas, a las que se atribuye la presunta autoría de 19 delitos de robo con fuerza en vivienda, dos en comercios y 21 en interior de vehículo.

La operación, para la que se ha contado con la colaboración de la Policía Local de Cartagena, aún continúa abierta, por lo que no se descartan más detenciones.

La investigación se inició el pasado mes de abril, cuando una serie de robos, cometidos en viviendas, comercios y vehículos de las diputaciones cartageneras de La Aljorra y El Albujón habían generado alarma social entre los vecinos.

Investigadores de la Guardia Civil recabaron de cada escenario delictivo, indicios, testimonios y otras informaciones que permitieron determinar que detrás de estos robos se encontraba un grupo criminal, posiblemente asentado en la zona.

Dos de los seis arrestados. G.C.
Imagen secundaria 1 - Dos de los seis arrestados.
Imagen secundaria 2 - Dos de los seis arrestados.

'Guarderías' con objetos robados

En varias casas abandonadas y en ruinas de la zona, la Guardia Civil localizó una serie 'guarderías', donde se hallaron varios objetos robados de escaso valor. Se sospecha que el resto: electrodomésticos, teléfonos, joyas y otros más valiosos ya habían tenido salida en el mercado negro.

Murciglero: ladrón que entra en domicilios mientras los moradores duermen

De los indicios obtenidos se averiguó que los sospechosos conocían los caminos, las vías de escape y los horarios de los vecinos. Sin embargo, en alguno de los domicilios, se tropezaron con los moradores dentro, lo que había generado aún más preocupación.

Las pesquisas practicadas centraron la investigación un grupo de jóvenes, dirigidos por un supuesto cabecilla, todos ellos vecinos de La Aljorra y El Albujón que carecían de vehículo y que se desplazaban a pie para cometer los robos.

La investigación ha permitido vincularlos con 19 robos en viviendas –cuatro de ellos cometidos con sus moradores en el interior–, dos robos en comercios y 21 robos en vehículos.

Recientemente, la operación 'Funkep', en la que la Guardia Civil ha contado con la colaboración de la Policía Local de Cartagena, ha finalizado con la localización y detención de seis jóvenes, con edades comprendidas entre los 18 y los 30 años, como presuntos autores de más de 40 delitos contra el patrimonio.

Los detenidos, los efectos recuperados y las diligencias instruidas han sido puestos a disposición de la autoridad judicial.

Publicidad

Publicidad

Top 50
  1. 1 El preso acusado de matar a otro provoca un incendio en la cárcel de Campos del Río que obliga a evacuar una galería
  2. 2

    La ola inmobiliaria, logística y de parques comerciales del país tiene acento murciano
  3. 3

    Temporeras de un pueblo de Granada se prostituyen para completar su jornal
  4. 4

    La sanidad pública avanza en la Región de Murcia con rostro de mujer
  5. 5 Muere un bañista en la playa de Entremares en La Manga al entrar en parada
  6. 6 El Ayuntamiento de Murcia se hace con las cocheras de Latbus para su uso en la nueva concesión
  7. 7

    Alcaraz reina en el tedio para sacar billete hacia los cuartos de final
  8. 8

    El empeoramiento de la calidad del aire en la Región de Murcia aumenta el riesgo de infartos y cáncer
  9. 9 La Princesa Leonor aterriza en la AGA de San Javier para iniciar su formación como piloto militar
  10. 10 Fin al culebrón del verano: el Real Murcia ficha a David Flakus

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad Cae un grupo criminal tras más de 40 robos en La Aljorra y El Albujón

Cae un grupo criminal tras más de 40 robos en La Aljorra y El Albujón