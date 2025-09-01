Cae un grupo criminal tras más de 40 robos en La Aljorra y El Albujón Los seis detenidos habían actuado en comercios, vehículos y viviendas, incluso cuando sus moradores estaban durmiendo dentro

LA VERDAD Lunes, 1 de septiembre 2025, 13:44 Comenta Compartir

La Guardia Civil de la Región de Murcia ha desarrollado la operación 'Funkep', una investigación iniciada para esclarecer varios robos en viviendas, comercios y vehículos, ocurridos desde el pasado mes de abril en las localidades de La Aljorra y El Albujón, que ha culminado con la desarticulación de un grupo criminal, formado por seis personas, a las que se atribuye la presunta autoría de 19 delitos de robo con fuerza en vivienda, dos en comercios y 21 en interior de vehículo.

La operación, para la que se ha contado con la colaboración de la Policía Local de Cartagena, aún continúa abierta, por lo que no se descartan más detenciones.

La investigación se inició el pasado mes de abril, cuando una serie de robos, cometidos en viviendas, comercios y vehículos de las diputaciones cartageneras de La Aljorra y El Albujón habían generado alarma social entre los vecinos.

Investigadores de la Guardia Civil recabaron de cada escenario delictivo, indicios, testimonios y otras informaciones que permitieron determinar que detrás de estos robos se encontraba un grupo criminal, posiblemente asentado en la zona.

Dos de los seis arrestados. G.C.

'Guarderías' con objetos robados

En varias casas abandonadas y en ruinas de la zona, la Guardia Civil localizó una serie 'guarderías', donde se hallaron varios objetos robados de escaso valor. Se sospecha que el resto: electrodomésticos, teléfonos, joyas y otros más valiosos ya habían tenido salida en el mercado negro.

Murciglero: ladrón que entra en domicilios mientras los moradores duermen

De los indicios obtenidos se averiguó que los sospechosos conocían los caminos, las vías de escape y los horarios de los vecinos. Sin embargo, en alguno de los domicilios, se tropezaron con los moradores dentro, lo que había generado aún más preocupación.

Las pesquisas practicadas centraron la investigación un grupo de jóvenes, dirigidos por un supuesto cabecilla, todos ellos vecinos de La Aljorra y El Albujón que carecían de vehículo y que se desplazaban a pie para cometer los robos.

La investigación ha permitido vincularlos con 19 robos en viviendas –cuatro de ellos cometidos con sus moradores en el interior–, dos robos en comercios y 21 robos en vehículos.

Recientemente, la operación 'Funkep', en la que la Guardia Civil ha contado con la colaboración de la Policía Local de Cartagena, ha finalizado con la localización y detención de seis jóvenes, con edades comprendidas entre los 18 y los 30 años, como presuntos autores de más de 40 delitos contra el patrimonio.

Los detenidos, los efectos recuperados y las diligencias instruidas han sido puestos a disposición de la autoridad judicial.