Barra instalada en el centro durante las navidades de 2024. Ayto.

Las barras de los 'tardeos' navideños de Cartagena tendrán música

El Ayuntamiento lo permitirá entre las 17.00 y las 20.00 horas

C.R.

Jueves, 6 de noviembre 2025, 19:23

Comenta

El Ayuntamiento de Cartagena ha aprobado este jueves, en Junta de Gobierno, las bases que regulan la instalación de barras de hostelería en la vía pública los días 24 y 31 de diciembre, coincidiendo con las celebraciones de Tardebuena y Tardevieja. Como principal novedad, este año se permitirá que las barras dispongan de su propia música entre las 17.00 y las 20.00 horas, una medida con la que el Gobierno local busca dinamizar aún más el ambiente festivo en las calles durante la Navidad.

Con esta iniciativa, el Ayuntamiento pretende agilizar la organización de estas jornadas y garantizar al mismo tiempo la seguridad, la accesibilidad y la convivencia ciudadana en los espacios con mayor afluencia de público.

La concejal de Comercio, Hostelería y Consumo, Belén Romero, ha destacado que «nuestra voluntad, junto al sector, es facilitar la actividad hostelera en fechas de especial dinamismo económico, garantizando siempre un desarrollo ordenado y respetuoso con el entorno urbano».

Romero ha recordado que el pasado año una veintena de establecimientos solicitaron instalar barras y que el propio sector reconoció un incremento de ventas respecto a 2023. «El sector nos ha trasladado su satisfacción con la experiencia anterior y nos ha pedido mantener la animación en las calles, por lo que este año incorporamos la posibilidad de música propia junto a las tradicionales charangas incluidas en el programa de dinamización navideña», ha señalado.

Las bases establecen que las barras podrán ubicarse en la superficie de las terrazas autorizadas o en calles cortadas al tráfico, siempre con autorización expresa del Ayuntamiento. El horario de funcionamiento será de 8:00 a 20:00 horas, y el montaje y desmontaje deberá realizarse entre las 8:00 y las 21:00 horas.

Para obtener la autorización, los establecimientos deberán estar al corriente de sus obligaciones con la Hacienda municipal, contar con un seguro de responsabilidad civil, tener contratada legalmente a toda la plantilla y cumplir la normativa de seguridad, higiene y ruidos, utilizando vasos desechables.

El plazo de solicitud se abrirá al día siguiente de la aprobación de las bases y permanecerá activo durante diez días hábiles. Las solicitudes deberán tramitarse a través de la sede electrónica municipal, donde también están disponibles los modelos y la documentación necesaria.

