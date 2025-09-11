El Ayuntamiento de Cartagena adjudica los contratos de las carrozas de la Cabalgata de Reyes y el Belén

La Mesa de Contratación del Ayuntamiento de Cartagena se celebró este miércoles en el edificio administrativo y dio como resultado la adjudicación de los contratos ... para el suministro de las carrozas para la Cabalgata de Reyes, así como para la gestión del Belén municipal. En ambos casos tan sólo se había presentado una empresa, Alicia Castro Simo para las carrozas, e Inversiones de ocio Navarro para la gestión del Belén municipal, por lo que se les propuso como adjudicatarios, tras aceptar el informe técnico y abrir su oferta económica.

El contrato del Belén tiene una duración de un año y un importe cercano a los 60.000 euros. La empresa Inversiones de ocio Navarro deberá hacerse cargo del inventariado, almacenaje, custodia, conservación y restauración de las más de seiscientas piezas de las que consta.

Los preparativos para la Navidad se han hecho en esa ocasión con bastante tiempo de antelación. De hecho, el contrato para los peluches y monedas de chocolate que se lanzarán este año desde las carrozas fue aprobado el pasado mes de mayo, recayendo en la empresa murciana Juan Pedro Belando Alcaraz.

Otras propuestas

Además de la Navidad, la Mesa de Contratación también se encargó de abrir las propuestas que se han presentado para efectuar las mejoras en la conexión de los carriles bici de la calle Real con el Espacio Algameca. Para llevar a cabo estos trabajos dos empresas han presentado sus ofertas, que fueron abiertas y remitidas para solicitar el informe técnico, como paso previo a su adjudicación.

Este nuevo tramo, que se iniciará en la calle Pío XII, a la altura del puente de Quitapellejos y comunicará con el de calle Real, servirá para dar respuesta a las demandas de los colectivos ciclistas y de movilidad de Cartagena, ya que estaba señalado como un punto inconexo de la red ciclable municipal. El proyecto cuenta con un presupuesto base de licitación de 135.213,75 euros y un plazo de ejecución de tres meses.