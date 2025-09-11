La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Una de las carrozas de la Cabalgata de este año. Pablo Sánchez/ AGM

El Ayuntamiento de Cartagena adjudica los contratos de las carrozas de la Cabalgata de Reyes y el Belén

Dos empresas optan a ejecutar las obras para mejorar la conexión del carril bici del Espacio Algameca con calle Real

Eva Cavas

Jueves, 11 de septiembre 2025, 00:05

La Mesa de Contratación del Ayuntamiento de Cartagena se celebró este miércoles en el edificio administrativo y dio como resultado la adjudicación de los contratos ... para el suministro de las carrozas para la Cabalgata de Reyes, así como para la gestión del Belén municipal. En ambos casos tan sólo se había presentado una empresa, Alicia Castro Simo para las carrozas, e Inversiones de ocio Navarro para la gestión del Belén municipal, por lo que se les propuso como adjudicatarios, tras aceptar el informe técnico y abrir su oferta económica.

