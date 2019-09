Ayuntamiento y Aforca pierden el dinero para restaurar Despeñaperros

Aforca confía en un recurso y el Gobierno local habla con Madrid

El Gobierno local indicó, a preguntas de 'La Verdad', que está «trabajando» con el Ministerio de Fomento para encontrar una solución a la restauración del Fuerte de Despeñaperros. No dio más detalles de los contactos, pese a que el auto judicial es de hace nueve meses. El Ejecutivo -integrado ahora por PSOE, PP y Cs- indicó que el TSJ ha constatado que Aforca no presentó el proyecto al que se comprometió, mediante un convenio. El Ayuntamiento no aclaró por qué no facilitó al TSJ la documentación solicitada por este, ni si pidió un informe a la Consejería de Cultura. El alcaide de Aforca, Juan Lorenzo Gómez-Vizcaíno, lamentó lo ocurrido y criticó a los servicios jurídicos del Ayuntamiento por haber actuado «sin diligencia». También comentó que, ante la lentitud del procedimiento, pidió una reunión con el concejal de Cultura y Patrimonio, David Martínez, y que en ella el edil le garantizó que el Consistorio haría todo lo necesario para impulsar el plan. Si Aforca no presentó el proyecto, afirmó Gómez-Vizcaíno, fue porque es una asociación sin ánimo de lucro y necesitaba que el juzgado liberara el dinero. Aforca confía en que la Justicia «nos diga cómo se ha de ejecutar la sentencia», y afirmó que, «para salvar la situación hace falta voluntad política y judicial, porque es un montante de dinero impresionante, un dulce para cualquier corporación porque se trata de entregar a la ciudad una joya su patrimonio rehabilitado».