Autorizadas 37 barras en las calles del centro de Cartagena durante las Cruces de Mayo

La fiesta de las Cruces de Mayo convertirá este fin de semana el casco antiguo de Cartagena en un gran centro de fiesta y diversión ... con más barras en la calle que tradicionales altares de flor. En el cincuentenario de esta fiesta tal y como se desarrolla en la actualidad, el Ayuntamiento de Cartagena anunció que ha autorizado la instalación de 37 barras de hostelería en la vía pública «para llenar de ambiente la ciudad» en una festividad a la que, según destacó la institución en un comunicado, «se suman cofradías de Semana Santa, romeros de San Ginés de la Jara, asociación de vecinos del Casco Histórico, Hostecar o incluso Carnaval de Cartagena, entre otros colectivos».

Frente a la profusión de espacios para beber y comer en la vía pública, esos colectivos instalarán una decena de cruces en los lugares habituales, como el Icue, el callejón de Bretau, las calles Aire y Palas, y las plazas del Rey, San Francisco, Ayuntamiento, Risueño y Condesa de Peralta. En esa última ubicación, junto al Teatro Romano quedará instalado el altar más costumbrista: el del Grupo Folclórico Ciudad de Cartagena de La Palma. Allí hay programados el sábado por la tarde talleres infantiles, pasacalles, muestras de baile y canto tradicional, así como la actuación del propio grupo palmesano.

Las Cruces de Mayo se celebrarán entre el viernes 2 de mayo y el domingo 4 siguiendo una larga tradición sostenida durante las últimas cinco décadas por las cofradías de Semana Santa y algunos colectivos vecinales. En la última década, desde que el Ayuntamiento autorizó la instalación de barras en la calle y programó actuaciones musicales gratuitas, congrega a miles de personas en el centro de la ciudad.

Aseos portátiles

Ante el previsible aluvión de público, el Ayuntamiento de Cartagena anunció que instalará una treintena de aseos públicos de uso gratuito en lugares estratégicos del centro histórico. La mayoría estarán localizados en la calle Balcones Azules, junto a una de las zonas más concurridas de esta festividad, en la salida del Museo del Foro Romano. También habrá aseos en la plaza del Par próxima al Icue, cerca de la Plaza del Rey, en las calles Escorial, Cuatro Santos, Carnicería, Jara, y Don Roque, así como en el callejón de Estereros. En todas esas ubicaciones habrá aseos adaptados para personas con movilidad reducida.

Policía Local y Protección Civil reforzarán su presencia en el casco urbano con unidades especiales y dos ambulancias

La Policía Local y Protección Civil reforzarán su presencia con un puesto de primeros auxilios en la plaza San Francisco. Quince efectivos de ese servicio municipal atenderán también dos ambulancias con soporte vital avanzado de enfermería. En cuanto a Policía Local, el cuerpo municipal desplegará efectivos del Grupo Operativo Especial de Seguridad Ciudadana (Goesc) y de la Unidad de Medios Aéreos, que vigilará con drones los lugares con mayor concentración de público.

El Ayuntamiento ha autorizado la colocación de las barras de hostelería a partir de las seis de la tarde de este jueves 1 de mayo. Todas las instalaciones deberán quedar desmontadas a las ocho de la tarde del próximo domingo. Y hay establecido un horario de funcionamiento de las barras para evitar molestias a los residentes en el centro urbano: podrán funcionar de doce del mediodía hasta la una y media de la madrugada. No obstante, la música no podrá sonar durante el paréntesis de la siesta ni tampoco después de las once de la noche.

La Plaza del Ayuntamiento acogerá tres conciertos gratuitos con los grupos Decai, Cantores de Híspalis y Faustino Fernández

Además de las actividades que cada hostelero pueda organizar junto a su establecimiento, el Ayuntamiento ha programado conciertos gratuitos en un escenario que montará en la Plaza del Ayuntamiento. Allí actuará el grupo Decai, este viernes, a las 20.30 horas; el grupo de sevillanas Cantores de Híspalis, el sábado, también a las 20.30 horas; y el guitarrista Faustino Fernández, el domingo a mediodía.