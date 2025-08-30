El Anfiteatro Romano de Cartagena se podrá visitar mientras se excava la arena La alcaldesa avanza que este mes saldrá a contratación el pabellón que servirá para recibir a los interesados

El proyecto del Anfiteatro Romano de Cartagena afronta una nueva fase que permitirá compatibilizar las visitas con los trabajos de excavación que van a permitir descubrir la mitad de la arena y buscar los restos de la grada situados en el sector noroccidental del edificio, según explicó la alcaldesa, Noelia Arroyo. Avanzó que este mes saldrá a contratación el pabellón que servirá para recibir a los visitantes.

La regidora recordó que el itinerario de visitas durante la excavación que se había diseñado ha sido modificado para adaptarlo a la presencia de la fossa bestiaria, descubierta en 2023. De forma paralela, en el sector norte ya han comenzado las excavaciones para recuperar parte del graderío, el pódium, pasillos de acceso y la propia arena.

El director arqueológico, José Miguel Noguera, subrayó que la campaña que ahora se inicia «nos va a permitir recuperar prácticamente, de aquí a un año o año y medio, el 50% de la estructura del edificio anfiteatral».

Por su parte, Andrés Cánovas, autor del proyecto, afirmó que «en dos meses, acabaremos con esta fase y, a la vez, estamos empezando con la cuarta, lo que hará que los visitantes puedan ver, aparte del 25% del anfiteatro restaurado, los trabajos de arqueología y de conservación»

Las dos fases del proyecto actualmente en ejecución suman una inversión superior a los 4 millones de euros, con aportación del Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana y con una contribución adicional del Ayuntamiento de 290.000 euros para la redacción y dirección técnica del proyecto de recuperación del sector noroeste. La nueva fase del proyecto, que desarrollará la empresa María García Martínez, tiene un plazo de ejecución de 18 meses.

Una vez que se viable la visita estable al monumento, su recorrido será incorporado a la oferta gestionada por Cartagena, Puerto de Culturas.