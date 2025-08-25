La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Uno de los jardines que rodea la iglesia de la localidad, repleto de maleza y restos de basura. LV

Alertan del riesgo de incendio que presentan jardines en Mar de Cristal, en Cartagena

Los vecinos se quejan del abandono que evidencian las zonas verdes y del escaso mantenimiento de aceras y carreteras

Eva Cavas

Lunes, 25 de agosto 2025, 09:16

A una semana escasa de finalizar la temporada alta de verano, la imagen que presentan alguna zonas verdes de Mar de Cristal no ha variado ... desde que, el pasado mes de mayo, la concejala de MC Mercedes Graña reclamara «una actuación inmediata para poner fin a su deterioro».

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Publicidad

Top 50
  1. 1 Más de cien afectados por un brote de salmonelosis en un hotel de La Manga
  2. 2 Más de cien afectados por un brote de salmonelosis en un hotel de La Manga
  3. 3

    Heridos cinco actores del parque temático Puy du Fou
  4. 4 Herido grave al caer de un paramotor en vuelo en Caravaca de la Cruz
  5. 5 El Real Murcia ofrece medio millón de euros por Flakus
  6. 6

    Crece la presión para reabrir este año la línea Cartagena - Albacete con un óptimo servicio de trenes
  7. 7 Apuñala a su padre en una pierna durante una discusión en una casa okupa de Los Alcázares
  8. 8

    El frío extremo como vía para destruir tumores y malformaciones vasculares
  9. 9

    El PP se la juega a un adelanto electoral de Pedro Sánchez: «Puede ser en cualquier momento»
  10. 10 La venganza equivocada que dejó al joven de Orihuela encadenado a una cama

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad Alertan del riesgo de incendio que presentan jardines en Mar de Cristal, en Cartagena

Alertan del riesgo de incendio que presentan jardines en Mar de Cristal, en Cartagena