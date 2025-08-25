Alertan del riesgo de incendio que presentan jardines en Mar de Cristal, en Cartagena

A una semana escasa de finalizar la temporada alta de verano, la imagen que presentan alguna zonas verdes de Mar de Cristal no ha variado ... desde que, el pasado mes de mayo, la concejala de MC Mercedes Graña reclamara «una actuación inmediata para poner fin a su deterioro».

En estos dos últimos meses los vecinos han presentado escritos en los que alertaron al Ayuntamiento de Cartagena de un agujero en el asfalto de la transitada calle Rembrandt, así como del peligro de que se produjera un incendio en algunas de estas zonas ajardinadas y la amenaza que eso supondría para las construcciones más cercanas.

«El que peor estado presenta es el que rodea a la iglesia, con la maleza superando el metro de altura en algunos sitios y pegada a una decena de viviendas y al Club de Padel. En todo el verano no hemos visto que se limpiase o adecentase esta zona. Estamos viendo como media España está siendo arrasada por incendios y nos preocupa que pueda pasar aquí si no se hace nada», afirmó Hortensia Hernández, vecina de Mar de Cristal.

A pesar del buen estado del paseo marítimo, los veraneantes aseguran que la falta de conservación se nota más en las calles

En este sentido, el tesorero de la Asociación de Vecinos de esta localidad, Ángel Monedero, explicó que durante el pasado mes de julio los operarios municipales realizaron tareas de desbroce en algunos de los parques de Mar de Cristal.

No es de titularidad local

A preguntas de este periódico, el concejal responsable del área de Litoral, Gonzalo López, advirtió que este jardín no es de titularidad municipal. «En cualquier caso enviaré aviso para ver qué podemos hacer y requeriremos a los propietarios», afirmó.

Los veraneantes aseguran que, pese al buen estado del paseo marítimo, la falta de mantenimiento se hace patente en las calles «con aceras destrozadas desde hace décadas y hasta restos de podas de palmeras colgando de los cables de la luz».

Con respecto al estado de la urbanización, Ángel Monedero indicó que «desde que se eliminó la Entidad de Conservación el Ayuntamiento sólo presta servicios mínimos. Hemos estado meses sin alumbrado público en casi 200 farolas porque robaron los cables y no se reponían, tenemos las aceras que en un tramo de cien metros puedes tropezar diez veces. Yo vivo aquí todo el año y quiero que esta urbanización esté igual que la calle Mayor. Las playas son un filón para el Ayuntamiento porque aquí recaudan impuestos pero no dan servicios».

A este respecto, el concejal informó de que «se va a hacer un arreglo de asfaltado por calles interiores». En referencia a la imagen de la urbanización durante el presente verano, López hizo especial hincapié en que «Mar de Cristal es una zona con un paseo bien arreglado, lavapiés y pasarelas en todos los accesos a la playa, con zona con material de baño para personas con movilidad reducida y bancos nuevos que se han puesto este mismo año».