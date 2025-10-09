Adjudican las obras para un centro de transformación en la batería San Leandro de Cartagena Los trabajos, de tres meses de duración, se ejecutarán en paralelo a la rehabilitación de este espacio como nuevo centro de interpretación

Eva Cavas Jueves, 9 de octubre 2025, 13:31

La mesa de contratación del Ayuntamiento de Cartagena adjudicó esta semana las obras para la construcción de un centro de transformación que dará suministro eléctrico a la batería de San Leandro. El contrato se ha adjudicado a la empresa Elecnor Servicios y Proyectos por valor de 82.866,17 euros, e incluye también una red subterránea de baja tensión.

Se trata de un proyecto con una duración de tres meses, que se ejecutará en paralelo a los trabajos de rehabilitación que actualmente se están llevando a cabo en dicho emplazamiento y que tienen como principal objetivo convertirlo en un nuevo centro de interpretación de las baterías de costa. Unas obras que parecen marchar a buen ritmo, ya que la propia alcaldesa, Noelia Arroyo, afirmó el pasado mes de agosto que su intención es que este nuevo espacio museístico pueda convertirse en visitable antes de finalizar el año.

El proyecto para la rehabilitación de la batería San Leandro cuenta con un presupuesto de 1,1 millones de euros, procedentes en su mayor parte de fondos europeos de sostenibilidad turística y cuenta con 5.675 metros cuadrados de superficie total, declarada Bien de Interés Cultural.

Las obras para transformar este espacio comenzaron en enero de este año, mediante la unión temporal de empresas (UTE) compuesta por Salmer Cantería y Restauración y CSL Empresa Constructora. Los trabajos consisten no sólo en la recuperación de los espacios construidos, sino también en la de su entorno, con el objetivo de devolverle su gran valor paisajístico a esta batería de costa.

Una vez finalizada la restauración, el nuevo centro de interpretación pasará integrar la oferta de Cartagena Puerto de Culturas. Además, también guarda relación con proyecto 'De Faro a Faro', una iniciativa que el Consistorio está llevando a cabo de forma conjunta con la Autoridad Portuaria, y que persigue la transformación de toda la fachada marítima.

Los trabajos están enmarcados en una estrategia global para la puesta en valor del sistema defensivo y el patrimonio militar de la ciudad.