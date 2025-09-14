Realizan obras en la calle Doctor Robles de Caravaca para mejorar el tráfico y la seguridad vial Las obras incluyen la renovación de las aceras y la ampliación de los parterres para mejorar la oxigenación del arbolado de gran porte y reducir el impacto de las raíces sobre el nuevo firme

Juan F. Robles CARAVACA DE LA CRUZ Domingo, 14 de septiembre 2025, 10:25

El Ayuntamiento de Caravaca de la Cruz ha iniciado las obras de mejora de la ordenación viaria y la seguridad vial en uno de los puntos con mayor intensidad de tráfico del casco urbano, concretamente en la confluencia de la Avenida de Los Andenes con la calle Doctor Robles. La actuación supone la eliminación del actual cruce semafórico y su sustitución por una rotonda, así como la ampliación y renovación integral de los acerados y pavimentos.

La zona objeto de intervención registra un alto tránsito tanto peatonal como rodado, al tratarse del acceso a centros educativos, hospital comarcal, biblioteca, Casa de la Cultura y otras dependencias públicas como el SEF o la Oficina Comarcal Agraria, así como a zonas verdes como el Camino del Huerto o el paraje de Las Fuentes del Marqués. Esta situación había generado un notable desequilibrio, especialmente en horas punta, donde se formaban retenciones debido al cruce semafórico existente.

La solución adoptada pasa por la formación de una nueva rotonda pavimentada, que permitirá una mayor fluidez del tráfico, siguiendo el modelo de éxito ya implementado en cruces como el de la Plaza del Templete o Villa Patos.

Además, se va a actuar sobre una superficie aproximada de 2.000 metros cuadrados, con la renovación integral de los acerados, que pasarán a tener un pavimento de adoquín bicolor y dimensiones ampliadas, garantizando la accesibilidad y seguridad para los viandantes. Se completará la obra con la instalación de nuevo alumbrado público, reposición de firmes, nueva señalización horizontal y vertical, y mobiliario urbano como papeleras y bolardos de protección.

El alcalde, José Francisco García, acompañado por miembros del equipo de Gobierno y técnicos municipales, visitó el inicio de los trabajos, adjudicados a la empresa Nueva Codimasa por un importe de 148.528 euros y un plazo de ejecución de tres meses.

El regidor informó que «con esta actuación comenzamos a ejecutar el nuevo Plan de Obras y Servicios, donde hemos incluido proyectos necesarios y demandados tanto en el casco urbano como en las pedanías, con un presupuesto total cercano a los 900.000 euros, financiado por el Gobierno de la Región de Murcia». «Estas inversiones – añadió – suponen una mejora directa en la calidad de vida de nuestros vecinos, abordando problemas reales y apostando por una Caravaca más accesible, segura y cuidada».

«Concretamente, esta obra cumple varios objetivos: mejorar la fluidez del tráfico, eliminando los atascos que se venían generando de manera habitual, y poner solución al grave deterioro que presentaban las aceras de la calle Doctor Robles, que eran prácticamente impracticables para los peatones», subrayó el alcalde.