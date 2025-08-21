La Puerta de Santa Ana y la iglesia de la Soledad de Caravaca se ponen guapas La Comunidad financia la mejora paisajística de estos enclaves de la ciudad de la Cruz y de la histórica plaza del Castillo de Cehegín

Juan F. Robles Jueves, 21 de agosto 2025, 00:37

La Comunidad Autónoma financia con 82.280 euros la mejora paisajística de dos enclaves urbanos e históricos en Caravaca de la Cruz y Cehegín. La Consejería de Fomento e Infraestructuras ha concedido dos subvenciones directas, una de 45.980 euros al Ayuntamiento de Caravaca de la Cruz, para acometer la adecuación paisajística de la Puerta de Santa Ana y la iglesia de la Soledad, y otra de 36.300 euros al Ayuntamiento de Cehegín para una actuación similar en la plaza del Castillo.

El director general de Ordenación del Territorio y Arquitectura, Javier Rollán, subrayó que «estas ayudas permitirán mejorar enclaves patrimoniales de gran valor, preservando la identidad local e impulsando a su vez la actividad social, cultural y turística en ambos municipios».

Mejorar su atractivo

Se trata de intervenciones que combinan la recuperación del patrimonio con la mejora del espacio público, reforzando su uso y su atractivo. La actuación prevista en Caravaca de la Cruz se centra en el entorno de la antigua Puerta de Santa Ana, del siglo XV, y uno de los accesos principales al recinto amurallado medieval de la ciudad. La ayuda regional contribuirá a reforzar esa puesta en valor y a embellecer el acceso al conjunto monumental.

En el caso de Cehegín, la plaza del Castillo es el corazón del casco antiguo y uno de los principales miradores de la localidad. Su configuración actual data de 1725, cuando se construyeron los soportales y palcos que enmarcan el recinto. La actuación permitirá mejorar la integración paisajística de este espacio, adecuando su entorno urbano y facilitando su uso como plaza pública abierta al disfrute ciudadano. Ambas subvenciones forman parte de las propuestas del Estudio de Paisaje Cultural de la Comarca del Noroeste, elaborado en 2024 por la Dirección General de Ordenación del Territorio.