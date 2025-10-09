La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

El alcalde, José Francisco García, junto los concejales y el técnico municipal durante la visita a las obras en la calle San Jerónimo. JUAN F. ROBLES

Una nueva rotonda mejorará el tráfico y la seguridad vial en la entrada norte a Caravaca

El proyecto está incluido en el nuevo Plan de Obras y Servicios que incluye actuaciones en el casco urbano y en las pedanías

Juan F. Robles

CARAVACA DE LA CRUZ

Jueves, 9 de octubre 2025, 12:58

Comenta

La isleta de la olivera, en el cruce de la carretera de Moratalla con las calles San Jerónimo y María «La Federa», se convertirá en una nueva rotonda que mejorará el acceso en la entrada norte a Caravaca de la Cruz. El Ayuntamiento está llevando a cabo obras de mejora de ordenación viaria y seguridad vial en esta zona con un proyecto que forma parte del Plan Municipal de Obras y Servicios.

El proyecto fue adjudicado por un importe de 155.000 euros e incluye la renovación de las aceras, para hacerlas más anchas y accesibles, y en la reordenación del tráfico mediante la creación de una rotonda. «El objetivo de mejorar la fluidez del tránsito en una zona de alta densidad de paso por su conexión con el casco histórico, el Barrio Nuevo y el Barrio de San Francisco», señalaron fuentes municipales.

La actuación contempla una transformación integral del cruce mediante la creación de una nueva rotonda pavimentada y dotada de alumbrado. Además, se están remodelando las aceras para garantizar la accesibilidad universal. También se están instalando elementos de señalización horizontal y vertical, tanto para peatones como para vehículos, y se incorporará nuevo mobiliario urbano, como bancos, papeleras y bolardos de protección peatonal.

Una de las zonas donde se actúa de forma más significativa es la calle San Jerónimo, donde los acerados existentes se encontraban en mal estado debido al levantamiento provocado por las raíces superficiales de los olmos de gran porte que hay en la zona. En el margen derecho de esta vía, desde su acceso por la carretera de Moratalla, desaparecerá el acerado para permitir el desarrollo natural del arbolado. En cuanto a la olivera existente en el interior de la isleta será trasplantada al nuevo Parque Mayrena, localizado junto al Camino del Huerto.

El alcalde, José Francisco García, visitó este jueves la zona donde se están realizando las obras junto a los concejales de Urbanismo, Mónica Sánchez, y Obras, José Antonio García. Durante la visita, el primer edil destacó que «en el entorno del Barrio de San Francisco estamos ejecutando dos actuaciones muy necesarias y demandadas por los vecinos, que suman una inversión superior a los 350.000 euros. Una de ellas se centra en la mejora de la seguridad en esta intersección estratégica, y la otra corresponde a la renovación de la Plaza del Egido, principal espacio verde y de convivencia del barrio».

El regidor subrayó que «el objetivo del equipo de Gobierno con este tipo de actuaciones es doble, mejorar la calidad de vida de los vecinos y repartir las inversiones de la forma más equitativa posible por todo el municipio«. «Con estas intervenciones, conseguimos mejorar la seguridad vial, agilizar el tráfico y facilitar la accesibilidad, al mismo tiempo que demostramos nuestro compromiso por atender, con los recursos disponibles en cada momento, las demandas de todos los núcleos de población, sin distinción entre barrios, pedanías o casco urbano», añadió.

