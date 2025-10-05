La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

José Santiago Villa, (2º izda) durante la asamblea en Pastrana. AYTO. CARAVACA

Huellas de Teresa participará en el 450 aniversario de la fundación del covento de San José de Caravaca

La concejall de Turismo, José Santiago Villa, participó el pasado viernes en una asamblea de las Ciudades Teresianas en Pastrana

Juan F. Robles

CARAVACA DE LA CRUZ

Domingo, 5 de octubre 2025, 11:47

Caravaca ha estado presente en la Asamblea General de Ciudades Teresianas de España, celebrada en la villa de Pastrana (Guadalajara), con representantes de los catorce destinos que desde 2013 trabajan conjuntamente en la difusión del legado de Santa Teresa de Jesús.

Entre los acuerdos adoptados, se ha decidido traer a Caravaca el próximo año actividades con motivo de la efeméride del 450 aniversario de la fundación del convento de San José, que coincidirá con la finalización de las obras de restauración que se llevan a cabo actualmente en este histórico edificio. Entre ellas, una exposición y un espectáculo poético musical, según ha avanzado el concejal de Turismo, José Santiago Villa.

Otras medidas adoptadas son colaborar en la financiación del Concurso de Pintura Mística de Caravaca y seguir impulsando la formación de los guías turísticos de los ayuntamientos, con la segunda edición del curso impartido por Universidad de la Mística (Ávila), centrado en la figura de San Juan de la Cruz.

Con esta asamblea, la Red Huellas de Teresa reafirma su compromiso con la cooperación entre ciudades, la difusión cultural y espiritual del legado teresiano y la proyección de un patrimonio único que sigue siendo fuente de inspiración y desarrollo para los territorios que lo custodian.

