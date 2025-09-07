La Exaltación de la Cruz de Caravaca arranca con la misa de impedidos Emilio Sánchez finalizó su etapa como rector de la basílica, cargo que ha ocupado durante los últimos nueve años

Juan F. Robles Domingo, 7 de septiembre 2025, 23:49

La misa para enfermos e impedidos abrió en la mañana de este domingo las celebraciones de la Exaltación de la Santísima y Vera Cruz de Caravaca. En la basílica coincidieron los colectivos que acompañaron a los voluntarios de la Hospitalidad de Lourdes y quienes se desplazaron desde la residencia de ancianos en una celebración especialmente preparada con este motivo que, en esta ocasión, coincidió con la despedida del que ha sido rector de la basílica durante los últimos nueve años, Emilio Sánchez.

Desde primera hora de la mañana, el dispositivo especial en el que participaron voluntarios de Protección Civil, de la hospitalidad y de la propia Cofradía de la Vera Cruz se puso en marcha para facilitar el acceso de enfermos, impedidos y ancianos a la basílica. La celebración se inició con la procesión de entrada desde la capilla donde se custodia la Sagrada Reliquia hasta el presbiterio. En la monición de entrada se recordó que la colecta de la eucaristía se destinaría a la Fundación Jesús Abandonado, cuyo presidente, José Manuel Martínez, también estaba presente en la ceremonia junto al hermano mayor, Jesús López Baquero.

La misa fue oficiada por Emilio Sánchez que, en su despedida como rector de la basílica, estuvo acompañado por el vicario episcopal de la zona, David Martínez, y los carmelitas Juan Antonio Marín y Dionisio Tomás. El coro de la parroquia de El Salvador enriqueció la liturgia con sus cantos con el acompañamiento musical del organista José Andrés Mondéjar. Durante el ofertorio, enfermos, ancianos y voluntarios de la hospitalidad aproximaron hasta el altar las ofrendas.

A continuación, el presidente de Jesús Abandonado agradeció que la Cofradía de la Vera Cruz destinase la colecta a los proyectos que se llevan a cabo para ayudar a los colectivos más vulnerables de la sociedad y animó a todos los fieles a conocer los objetivos de la institución.

El interior de la basílica se estremeció en varios momentos de la celebración, especialmente durante la monición de acción de gracias en la que se reconocía al rector el trabajo pastoral de los últimos nueve años en los que ha coincidido con varios hermanos mayores al frente de la Cofradía de la Vera Cruz y ha atendido a los cientos de miles de peregrinos que han llegado hasta el templo durante este periodo, especialmente, durante los dos años jubilares que se han celebrado en esta etapa.

Al finalizar la celebración, más de un centenar de personas participaron en un ágape en el que se hizo entrega de varios regalos a los asistentes.