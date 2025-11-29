La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Jesús López y Jesús Martínez-Pujalte. Juan F. Robles

La Cofradía de la Vera Cruz y Cáritas firman un convenio para impulsar acciones sociales

La institución religiosa se compromete a colaborar en proyectos de inserción laboral

Juan F. Robles

CARAVACA DE LA CRUZ

Sábado, 29 de noviembre 2025, 09:54

Difusión de la devoción a la Sagrada Reliquia y solidaridad con los más vulnerables, estas dos líneas de acción se funden en el seno de la Cofradía de la Vera Cruz. En la mañana de este jueves, el hermano mayor de esta institución religiosa, Jesús López Baquero, y el director de Cáritas de la Diócesis de Cartagena, Jesús Martínez-Pujalte, firmaban un convenio de colaboración con el objetivo de reforzar la acción social en la comarca y favorecer nuevas oportunidades de apoyo a personas en situación o riesgo de exclusión.

El acuerdo establece un marco de cooperación estable entre ambas entidades, que colaborarán en iniciativas orientadas a la mejora de las condiciones de vida de familias vulnerables, la promoción de actividades de sensibilización y voluntariado, y el desarrollo conjunto de acciones vinculadas a la responsabilidad social y el empleo. La firma tuvo lugar en la Casa de la Cruz y también participaron del acto David Martínez, vicario episcopal de la zona Caravaca – Mula, y Julio Romero, delegado episcopal de Cáritas; además de varias personas que participan en el voluntariado de esta organización en la comarca del Noroeste.

La Cofradía se compromete a promover entre sus asociados la Tarjeta Solidaria de Cáritas y facilitará espacios, recursos y participación en actividades que ayuden a difundir la labor social de la entidad diocesana. Asimismo, las dos instituciones trabajarán coordinadas en la puesta en marcha de proyectos que ayuden a visibilizar la realidad de quienes afrontan mayores dificultades económicas y sociales.

López Baquero destacó que «esta colaboración reafirma nuestro compromiso con la caridad y con la ayuda a quienes más lo necesitan. La Cofradía siempre ha mantenido una vocación de servicio, y este acuerdo nos permite dar un paso más en favor del bien común y de la atención a las personas más vulnerables».

Mientras que Martínez-Pujalte, subrayó que «la firma de este convenio fortalece una relación basada en valores compartidos y abre nuevas oportunidades para trabajar juntos por la dignidad de las personas. Esta alianza nos permitirá ampliar el alcance de nuestra acción social y llegar a más familias que requieren apoyo».

En el marco del convenio se incluye además un anexo específico para impulsar empleo y formación, mediante el cual la Cofradía tendrá en cuenta a Cáritas como entidad facilitadora de candidatos en sus procesos de contratación o en aquellos que puedan surgir entre sus asociados. También se contempla la posibilidad de que personas participantes en las formaciones de Cáritas realicen prácticas profesionales no laborales.

Con este acuerdo, «la Cofradía de la Vera Cruz y Cáritas en la Región de Murcia consolidan una colaboración que pone en el centro a las personas más necesitadas y que contribuye a fortalecer el tejido social y solidario de Caravaca de la Cruz y su entorno».

