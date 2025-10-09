La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Los representantes de los establecimientos distinguidos posan junto al alcalde (centro), la directora general de Calidad Turística (2º izda) y el concjeal de Turismo (2º dcha) AYTO. CARAVACA

Cinco establecimientos de Caravaca obtienen la certificación nacional de calidad turística

Los alojamientos rurales Casa Castillo y Casa Dolores, Salón Restaurante Pedro Marín, Restaurante Arce y el Taller de Zapatería Afilados y Cuchillería de calle Mayor son las últimas cinco incorporaciones al distintivo SICTED

Juan F.. Robles

CARAVACA DE LA CRUZ

Jueves, 9 de octubre 2025, 13:06

Comenta

Caravaca de la Cruz continúa avanzando en su apuesta por la diferenciación y la excelencia turística con la incorporación de cinco nuevos establecimientos al Sistema Integral de Calidad Turística en Destino (SICTED). Con estas nuevas adhesiones, ya son 29 los alojamientos, establecimientos públicos y empresas de servicios del municipio que han obtenido en el último año esta certificación de calidad, avalada a nivel nacional por la Secretaría de Estado de Turismo.

El acto de entrega de los distintivos tuvo lugar en la ermita de San Sebastián, con la participación del alcalde, José Francisco García; la directora general de Competitividad y Calidad Turística de la Región de Murcia, Eva Reverte; y el concejal de Turismo, José Santiago Villa.

Los nuevos establecimientos que se han sumado al programa son: Salón Restaurante Pedro Marín, Restaurante Arce, Taller de Zapatería Afilados y Cuchillería de la calle Mayor y las casas rurales Casa Castillo y Casa Dolores. Todos ellos han completado la primera fase del proceso, que incluye formación especializada, asesoramiento técnico y la implementación de un manual de buenas prácticas adaptado a su sector. Este trabajo ha sido supervisado por una técnica especializada contratada por el Ayuntamiento de Caravaca de la Cruz, gracias a una subvención de 10.000 euros concedida por la Dirección General de Competitividad y Calidad Turística.

Además de estas nuevas incorporaciones, el acto también sirivió para reconocer a los establecimientos que han renovado su certificación tras superar con éxito las evaluaciones del programa. Entre ellos figuran Conchisa, El Horno, El Horno Prolongación, Hotel Almunia, Hotel La Vera Cruz, La Despensa del Peregrino, Restaurante El Horno, Restaurante Jardines del Sol, Restaurante Paladar, Valencianísimos, Villa Trinidad (Casa Alderete) y la Oficina de Turismo de Caravaca de la Cruz. Estas empresas y servicios, que forman parte del ciclo superior del SICTED, consolidan su compromiso con la mejora continua y actúan como referentes para las nuevas incorporaciones.

Durante su intervención, el alcalde destacó que «estos reconocimientos -que llegan tras un periodo de formación, implantación de medidas y proceso de autoría- no solo suponen un respaldo a la profesionalidad y al esfuerzo de nuestras empresas y servicios turísticos, sino que también nos ayudan a seguir construyendo un destino más fuerte, más cuidado y más atractivo para quienes nos visitan».

El regidor hizo referencia al impacto positivo del SICTED tanto para los visitantes como para la comunidad local. «Este sistema de calidad no solo mejora la experiencia del turista, sino que también repercute en el bienestar de los vecinos, ya que promueve buenas prácticas, formación continua y una gestión más eficiente de los servicios», subrayó.

El SICTED, promovido por la Secretaría de Estado de Turismo en colaboración con la Federación Española de Municipios y Provincias y los gobiernos autonómicos, tiene como objetivo principal mejorar la experiencia y satisfacción del turista a través de un modelo homogéneo de calidad en todo el territorio. En este sentido, la Región de Murcia ha lanzado la campaña «Un caso de éxito, el éxito de todos», con la que pretende visibilizar el trabajo de los establecimientos distinguidos.

