El CAVI de Caravaca atiende 71 nuevos casos de víctimas de violencia de género en la comarca del Noroeste El municipio refuerza la coordinación institucional, presenta datos estadísticos y el programa de actividades de concienciación del 25N

La reunión de la Mesa Local de Coordinación de Violencia de Género que tuvo lugar en dependencias municipales del edificio del Palacio de los Uribe.

Juan F. Robles CARAVACA DE LA CRUZ Miércoles, 12 de noviembre 2025, 14:30

El CAVI de Caravaca, que atiende a los municipios de la comarca del Noroeste, ha registrado desde el inicio del presente año 71 nuevos casos de violencia de género. Durante el mismo período del año pasado se atendieron a 67 mujeres. La franja de edad de la mayoría de las usuarias de este servicio se sitúa entre los 31 a 50 años. Actualmente en la comarca hay 70 casos activos con el dispositivo de tele asistencia móvil.

La Mesa Local de Coordinación de Violencia de Género, un espacio de trabajo conjunto que se celebra de forma periódica, donde participan los principales agentes implicados en la detección, prevención y atención a las víctimas, se reunió este miércoles en Caravaca de Caravaca de la Cruz.

El objetivo principal de la reunión era reforzar la coordinación institucional y mejorar la respuesta integral ante los casos de violencia de género, optimizando la detección temprana, la protección y la atención a las víctimas y sus hijos e hijas.

En la mesa participa la responsable de la Concejalía de Igualdad de Oportunidades, Mónica Sánchez, junto a representantes del Centro de Atención a Mujeres Víctimas de Violencia de Género (CAVI), la Policía Local, la Guardia Civil, el Centro de Salud Mental, el Centro de Salud, el Servicio de Empleo, los orientadores de los centros de educación Secundaria, la Mancomunidad de Servicios Sociales del Noroeste, entre otros departamentos y servicios.

Durante la sesión se presentaron los últimos datos estadísticos registrados en el del CAVI. La concejal, subrayó que «Caravaca cuenta con una red consolidada de servicios especializados, entre los que destaca el CAVI como centro de atención multidisciplinar (psicológica, social y jurídica) a mujeres víctimas de maltrato».

Sánchez destacó también que «la lucha contra la violencia de género requiere la implicación activa de toda la sociedad, pero también de una coordinación efectiva entre administraciones y servicios especializados». La regidora también se refirió a la importancia de la formación continua de los profesionales que integran la Mesa Local, destacando la Jornada Jurídica que se celebrará el próximo lunes, 17 de noviembre, como una «novedad necesaria que refuerza la capacitación del personal técnico y jurídico que trabaja cada día en la atención a víctimas».

Con motivo del Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, la Concejalía de Igualdad de Oportunidades ha organizado un programa de actividades formativas y de sensibilización dirigidas a toda la población. Entre ellas destacan charlas de prevención en los institutos del municipio; la jornada jurídica con participación de magistradas, fiscales, abogadas y expertas del ámbito jurídico y social; actividades en los centros educativos: la lectura del manifiesto oficial en los institutos del municipio; el taller «Cuerpo de mujer, sabiduría de mujer», que se celebrará en el Centro de Empleo, Formación e Igualdad; el II Concurso «Comprometidos con la Igualdad», dirigido al alumnado de 2 º de ESO y una excursión con las usuarias del CAVI con recorrido por el Barranco del Regidor de Bullas y visita al patrimonio cultural de Cehegín.