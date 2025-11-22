La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Ana Martínez Vacas. J. F. R.

La caravaqueña Ana Martínez Vacas recibe el premio José Álvarez Álvarez a la igualdad en la ciencia

Juan F. Robles

Juan F. Robles

Sábado, 22 de noviembre 2025, 10:48

Comenta

La joven investigadora caravaqueña Ana Martínez Vacas, doctora en Ciencias de la Visión, recibió ayer el I Premio José Álvarez Álvarez a la Igualdad en Ciencia y Fomento de la Carrera Investigadora, en un acto celebrado en el Aula de Cultura de la Fundación Cajamurcia y que reunió a representantes del ámbito académico, científico e institucional. El reconocimiento, promovido por el Ayuntamiento de Caravaca de la Cruz y la Fundación Feydem, está dotado con 3.000 euros y reconoce la excelencia científica, la proyección investigadora de la premiada y su compromiso con una ciencia más igualitaria.

A pesar de su juventud, Ana Martínez Vacas tiene una sólida trayectoria académica e investigadora. Es doctora en Ciencias de la Visión por la Universidad de Murcia con mención Cum Laude y Doctorado Internacional. Ha desarrollado trabajos sobre enfermedades degenerativas de la retina, como la retinosis pigmentaria y la degeneración macular asociada a la edad. Ha publicado en revistas especializadas, participado en congresos internacionales y realizado una estancia predoctoral en la Universidad de Birmingham.

El alcalde, José Francisco García, le entregó el reconocimiento y dijo que «este galardón refleja el compromiso de Caravaca con la ciencia, la igualdad de oportunidades y el talento joven».

Tributo a Dolores Sánchez

También se rindió homenaje a Dolores Sánchez Navarro, médico anestesista del Hospital Virgen de la Arrixaca y antigua alumna del Colegio Nuestra Señora de la Consolación de Caravaca, por su amplia trayectoria profesional y su contribución al ámbito sanitario. Fue la primera mujer del municipio en cursar Medicina.

Publicidad

Publicidad

Top 50
  1. 1 Richard Gere participará en el encendido del Gran Árbol de Navidad de Murcia
  2. 2 Qué es el estruendo que ha alarmado a los vecinos de Murcia y otros municipios de la Región
  3. 3 Las zonas de la Región de Murcia donde más frío ha hecho esta mañana: primeras heladas y hasta 4 grados bajo cero
  4. 4 Las cinco pizzerías de la Región de Murcia que compiten por ser la mejor de España
  5. 5

    Un informe señala que cada ciudadano de la Región de Murcia tiene de media 18.500 euros en depósitos bancarios
  6. 6 Tragedia en Cangas del Narcea: dos muertos tras un derrumbe en la mina de Vega de Rengos
  7. 7 Detectan en Murcia un fraude en la gestión de residuos peligrosos
  8. 8 Instalan dos radares de velocidad en Molina de Segura para atajar los atropellos en tres avenidas
  9. 9 Las redes sociales se rinden al salón de Carlos Alcaraz: «Me teletransporta a mi infancia»
  10. 10

    La antigua fundición Frigard de Cartagena se convertirá en un supermercado y en viviendas

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad La caravaqueña Ana Martínez Vacas recibe el premio José Álvarez Álvarez a la igualdad en la ciencia

La caravaqueña Ana Martínez Vacas recibe el premio José Álvarez Álvarez a la igualdad en la ciencia