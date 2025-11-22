La caravaqueña Ana Martínez Vacas recibe el premio José Álvarez Álvarez a la igualdad en la ciencia

Juan F. Robles Sábado, 22 de noviembre 2025, 10:48 Comenta Compartir

La joven investigadora caravaqueña Ana Martínez Vacas, doctora en Ciencias de la Visión, recibió ayer el I Premio José Álvarez Álvarez a la Igualdad en Ciencia y Fomento de la Carrera Investigadora, en un acto celebrado en el Aula de Cultura de la Fundación Cajamurcia y que reunió a representantes del ámbito académico, científico e institucional. El reconocimiento, promovido por el Ayuntamiento de Caravaca de la Cruz y la Fundación Feydem, está dotado con 3.000 euros y reconoce la excelencia científica, la proyección investigadora de la premiada y su compromiso con una ciencia más igualitaria.

A pesar de su juventud, Ana Martínez Vacas tiene una sólida trayectoria académica e investigadora. Es doctora en Ciencias de la Visión por la Universidad de Murcia con mención Cum Laude y Doctorado Internacional. Ha desarrollado trabajos sobre enfermedades degenerativas de la retina, como la retinosis pigmentaria y la degeneración macular asociada a la edad. Ha publicado en revistas especializadas, participado en congresos internacionales y realizado una estancia predoctoral en la Universidad de Birmingham.

El alcalde, José Francisco García, le entregó el reconocimiento y dijo que «este galardón refleja el compromiso de Caravaca con la ciencia, la igualdad de oportunidades y el talento joven».

Tributo a Dolores Sánchez

También se rindió homenaje a Dolores Sánchez Navarro, médico anestesista del Hospital Virgen de la Arrixaca y antigua alumna del Colegio Nuestra Señora de la Consolación de Caravaca, por su amplia trayectoria profesional y su contribución al ámbito sanitario. Fue la primera mujer del municipio en cursar Medicina.