La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El alcalde y el presidente de la asociación visitan una de las actividades en la que participan tres personas del programa de reinserción laboral. JUAN F. ROBLES

Caravaca aumenta la aportación municipal para el programa de reinserción socio laboral

El Ayuntamiento destina 44.000 euros a 'Proyectos de vida inclusiva y acompañamiento para personas con problemas de enfermedad mental y/o adicciones', desarrollado por la Asociación Murciana de Rehabilitación Psicosocial

Juan F. Robles

CARAVACA DE LA CRUZ

Jueves, 16 de octubre 2025, 13:49

Comenta

Una apuesta decidida y renovada para ayudar a reinsertarse social y laboralmente a personas con problemas de salud mental. El Ayuntamiento de Caravaca de la Cruz y la Asociación Murciana de Rehabilitación Psicosocial firmaron en la mañana de este jueves un nuevo convenio de colaboración que permite continuar desarrollando el programa «Proyectos de vida inclusiva y acompañamiento sociolaboral para personas con problemas de salud mental y/o adicciones».

El acuerdo se mejora este año gracias al incremento de la aportación económica del Ayuntamiento, que pasa de 36.000 a 44.000 euros anuales; cantidad a la que hay que sumar la aportación de 100.000 euros del Gobierno de la Región de Murcia, a través de la Dirección General de Salud Mental.

El alcalde, José Francisco García, y el presidente de la asociación, Luis Pelegrín, suscribieron el acuerdo para continuar con este proyecto del que el municipio de Caravaca fue pionero a nivel regional y que tiene como objetivo principal favorecer la integración social y laboral de personas en situación o riesgo de exclusión mediante formación, acompañamiento personalizado e inserción laboral en entornos protegidos.

El regidor manifestó que «el apoyo municipal a este proyecto es una muestra clara de nuestro compromiso con la inclusión real y efectiva de las personas con problemas de salud mental o adicciones». «Hablamos de salud mental, pero también de integración social y laboral, y lo hacemos a través de trabajos que tienen una repercusión directa en el municipio, como actuaciones de embellecimiento urbano, tales como pintura, carpintería y albañilería en espacios y edificios públicos», añadió.

Un modelo consolidado

Pelegrín destacó la trayectoria del programa en el municipio. «Llevamos 17 años trabajando en Caravaca y durante todo este tiempo el Ayuntamiento ha sido un compañero imprescindible; siendo, de hecho, el primer consistorio que, en 2012, entendió que las personas en proceso de reintegración necesitaban un empleo remunerado y protegido», señaló. El presidente de la asociación explicó que el proyecto se basa en una metodología de acompañamiento comunitario y que ahora, gracias al nuevo impulso económico, se retomarán los itinerarios formativos, con una estrategia que combina formación y prácticas en empresas para favorecer la integración en el mercado laboral.

Un proyecto con impacto social

El proyecto está gestionado por la Asociación Murciana de Rehabilitación Psicosocial, una organización sin ánimo de lucro de ámbito regional que trabaja en la recuperación e inclusión de personas con problemas de salud mental y/o adicciones, así como en el apoyo a sus familias.

El programa busca mejorar la calidad de vida de este colectivo mediante acciones prácticas, formación, apoyo personalizado y oportunidades de empleo, evitando así situaciones de exclusión y favoreciendo la autonomía personal.

Con la renovación de este acuerdo, Caravaca de la Cruz reafirma su liderazgo en políticas locales de salud mental y cohesión social, apostando por un modelo que combina sensibilidad social con resultados tangibles en la vida de las personas.

Publicidad

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Muere un niño de cinco años en Bermeo al caer por un balcón
  2. 2 La Mancomunidad reactiva el suministro de agua no potable en San Javier, San Pedro y Los Alcázares
  3. 3 Muere un conductor en Murcia tras chocar contra un árbol en una rotonda de acceso al aeropuerto
  4. 4

    El Taibilla vincula la contaminación del agua potable en los municipios del Mar Menor con la alteración de suelos
  5. 5

    Indignación por el estado de las carreteras en Murcia tras el fallecimiento de un ciclista: «No es el primero que se deja las ruedas en ese socavón»
  6. 6 Más de 17 kilómetros de retenciones en la A-30, a la altura de Murcia
  7. 7 Hallan un cadáver flotando en el puerto pesquero de Águilas
  8. 8

    Las pensiones subirán unos 35 euros al mes y elevarán el gasto en 10.000 millones en 2026
  9. 9 El centro de acogida de Santa Cruz echa el cierre y trasladan solo a los menores extranjeros a cargo de la Comunidad al albergue de El Valle
  10. 10 Llega a Murcia un nuevo mercadillo de ropa vintage: más de 2.000 prendas a nueve euros

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad Caravaca aumenta la aportación municipal para el programa de reinserción socio laboral

Caravaca aumenta la aportación municipal para el programa de reinserción socio laboral