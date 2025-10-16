Caravaca aumenta la aportación municipal para el programa de reinserción socio laboral El Ayuntamiento destina 44.000 euros a 'Proyectos de vida inclusiva y acompañamiento para personas con problemas de enfermedad mental y/o adicciones', desarrollado por la Asociación Murciana de Rehabilitación Psicosocial

El alcalde y el presidente de la asociación visitan una de las actividades en la que participan tres personas del programa de reinserción laboral.

Juan F. Robles CARAVACA DE LA CRUZ Jueves, 16 de octubre 2025, 13:49 | Actualizado 14:17h.

Una apuesta decidida y renovada para ayudar a reinsertarse social y laboralmente a personas con problemas de salud mental. El Ayuntamiento de Caravaca de la Cruz y la Asociación Murciana de Rehabilitación Psicosocial firmaron en la mañana de este jueves un nuevo convenio de colaboración que permite continuar desarrollando el programa «Proyectos de vida inclusiva y acompañamiento sociolaboral para personas con problemas de salud mental y/o adicciones».

El acuerdo se mejora este año gracias al incremento de la aportación económica del Ayuntamiento, que pasa de 36.000 a 44.000 euros anuales; cantidad a la que hay que sumar la aportación de 100.000 euros del Gobierno de la Región de Murcia, a través de la Dirección General de Salud Mental.

El alcalde, José Francisco García, y el presidente de la asociación, Luis Pelegrín, suscribieron el acuerdo para continuar con este proyecto del que el municipio de Caravaca fue pionero a nivel regional y que tiene como objetivo principal favorecer la integración social y laboral de personas en situación o riesgo de exclusión mediante formación, acompañamiento personalizado e inserción laboral en entornos protegidos.

El regidor manifestó que «el apoyo municipal a este proyecto es una muestra clara de nuestro compromiso con la inclusión real y efectiva de las personas con problemas de salud mental o adicciones». «Hablamos de salud mental, pero también de integración social y laboral, y lo hacemos a través de trabajos que tienen una repercusión directa en el municipio, como actuaciones de embellecimiento urbano, tales como pintura, carpintería y albañilería en espacios y edificios públicos», añadió.

Un modelo consolidado

Pelegrín destacó la trayectoria del programa en el municipio. «Llevamos 17 años trabajando en Caravaca y durante todo este tiempo el Ayuntamiento ha sido un compañero imprescindible; siendo, de hecho, el primer consistorio que, en 2012, entendió que las personas en proceso de reintegración necesitaban un empleo remunerado y protegido», señaló. El presidente de la asociación explicó que el proyecto se basa en una metodología de acompañamiento comunitario y que ahora, gracias al nuevo impulso económico, se retomarán los itinerarios formativos, con una estrategia que combina formación y prácticas en empresas para favorecer la integración en el mercado laboral.

Un proyecto con impacto social

El proyecto está gestionado por la Asociación Murciana de Rehabilitación Psicosocial, una organización sin ánimo de lucro de ámbito regional que trabaja en la recuperación e inclusión de personas con problemas de salud mental y/o adicciones, así como en el apoyo a sus familias.

El programa busca mejorar la calidad de vida de este colectivo mediante acciones prácticas, formación, apoyo personalizado y oportunidades de empleo, evitando así situaciones de exclusión y favoreciendo la autonomía personal.

Con la renovación de este acuerdo, Caravaca de la Cruz reafirma su liderazgo en políticas locales de salud mental y cohesión social, apostando por un modelo que combina sensibilidad social con resultados tangibles en la vida de las personas.