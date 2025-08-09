La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Vecinos participantes en el Abrazo al agua en la comarca del Noroeste, junto a uno de los espacios afectados. J. F. Robles

Una cadena humana en Caravaca reclama la defensa de las fuentes y manantiales de la comarca

Los vecinos que han participado en el Abrazo al agua han pedido a la clase política que actúe para evitar la desecación de estos ecosistemas

Juan F. Robles

Juan F. Robles

Sábado, 9 de agosto 2025, 13:03

Medio centenar de personas se concentraron en la mañana de este sábado junto a la Fuente de Singla y en el nacimiento del río Quípar para participar en una cadena humana en defensa de las fuentes, manantiales y humedales de los valles de la comarca.

La convocatoria del Consejo para la Defensa del Noroeste se une a otro centenar de colectivos que participan en el Abrazo al Agua en torno a diferentes ecosistemas acuáticos afectados o amenazados por la contaminación o la sobreexplotación (fuentes, ríos, lagunas, humedales, mares...).

Durante la concentración se leyó el manifiesto con el que se pretende «remover las conciencias de los vecinos y hacer un llamamiento a los que nos gobiernan y que no hacen nada por evitarlo». En cuanto a la Fuente de Singla, desde el Consejo del Noroeste se advierte de que «en agosto del pasado verano, la dejaron totalmente seca los pozos que hay aguas arriba, sobre todo entre Caneja y Barranda; y este año, de unos 50 litros por segundo, que es su caudal histórico, se ha quedado en unos 10 litros por segundo, la quinta parte, y va a peor».

Los participantes en esta cadena humana se trasladaron más tarde al nacimiento del río Quípar, en la pedanía de La Junquera, donde manifestaron que «el Valle del Río Quípar, de gran valor ambiental, está siendo absorbido, desecado, invadido y contaminado por las grandes empresas hortícolas, algo que se está reflejando también en todas sus fuentes».

