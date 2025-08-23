Antonio Reinón, nombrado nuevo secretario general de la Comisión de Festejos de Caravaca Componente de los Caballeros de San Juan de Jerusalén, fue propuesto para el cargo por los bandos moro, cristiano y de caballistas

Juan F. Robles Sábado, 23 de agosto 2025, 00:35 Comenta Compartir

La Junta Representativa de la Cofradía de la Vera Cruz aprobó en su última reunión el nombramiento de Antonio Reinón Fernández como secretario general de la Comisión de Festejos. Los presidentes de los tres bandos, Jesús Torres, por los Caballos del Vino; Gloria Gómez, por el Bando Moro; y Antonio Torrecilla, por el Bando Cristiano, remitieron una propuesta conjunta para el nombramiento que fue aceptado el hermano mayor de la Cofradía de la Vera Cruz, como presidente de la comisión, y refrendada por unanimidad por la Junta Representativa.

En los próximos días se procederá a la constitución de la Comisión de Festejos en la que, junto a los representantes de los colectivos festeros, también tiene representación el Ayuntamiento de Caravaca. La preside, estatutariamente, el hermano mayor de la Cofradía de la Vera Cruz. En cuanto a la etapa que ahora inicia como secretario general de la Comisión de Festejos, Reinón ha manifestado su agradecimiento por la confianza que depositada en él por los tres bandos y el propio hermano mayor como presidente de la Comisión de Festejos.

«Señas de identidad»

«Nuestra intención es hacer una junta que se mantenga en contacto permanente con los representantes de moros, cristianos y caballistas, para que, juntos, podamos analizar qué aspectos del programa de Fiestas se pueden mejorar», manifestó. Y se refirió a «los horarios, a una mayor y mejor coordinación entre todos los grupos y a seguir desarrollando proyectos que nos ayuden a dar a conocer las señas de identidad de los festeros y festeras de Caravaca de la Cruz más allá de nuestra ciudad».

Reinón ya ha mantenido las primeras reuniones de trabajo y contactos con los presidentes de los tres bandos y con la Junta Representativa de la Cofradía de la Vera Cruz, de la que formará parte.

Temas

Caravaca de la Cruz