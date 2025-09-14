La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Pedro Antonio Sánchez y Juan Carlos Ruiz, en una imagen de archivo.

La caótica sucesión de Valcárcel acaba con penas de cárcel para los aspirantes

Pedro Antonio Sánchez y Juan Carlos Ruiz, hoy condenados a prisión por los casos 'Auditorio' y 'Púnica', eran en 2014 las grandes esperanzas para liderar el PP regional

David Gómez

David Gómez

Domingo, 14 de septiembre 2025, 07:33

Si en 2014 le hubieran pedido a cualquier militante o dirigente del PP en la Región que adivinase quién sería el líder del partido en ... 2025, muy pocos, por no decir ninguno, aportarían el nombre de Fernando López Miras, el actual presidente.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Publicidad

Top 50
  1. 1 Fallece un operario en Lorca en el segundo atropello mortal por un conductor bebido esta semana en la Región
  2. 2

    El SMS estudia reconvertir la galería comercial de La Arrixaca, en Murcia, para uso sanitario
  3. 3 Muere a los 65 años Juanito, el aficionado más popular del Efesé
  4. 4

    Los jabalíes que están entrando en los barrios al oeste de Cartagena serán capturados y abatidos
  5. 5 Fallece un operario en Lorca en el segundo atropello mortal por un conductor bebido esta semana en la Región
  6. 6 El primer premio de la Lotería Nacional cae en Cartagena
  7. 7

    El conductor que arrolló a una mujer en Murcia dio 0,65 mg/l en alcohol
  8. 8

    El submarino S-82 será botado en octubre e iniciará las pruebas de mar a final de año
  9. 9 El Ministerio levanta en Totana un viaducto para el AVE de 1 kilómetro de longitud
  10. 10 Carlos Alcaraz se prepara en Murcia para el tramo final de temporada

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad La caótica sucesión de Valcárcel acaba con penas de cárcel para los aspirantes

La caótica sucesión de Valcárcel acaba con penas de cárcel para los aspirantes