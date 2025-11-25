El campo regional, pendiente del paro biológico propuesto en Almería para frenar las plagas

Los productores de frutas y hortalizas de Almería se preparan para llevar a cabo una parada biológica durante la campaña 2026-2027 como medida «excepcional» ... para contener el avance de la plaga 'Trips parvispinus' y de la araña roja. La patronal almeriense Coexphal ha propuesto esta drástica solución por la rápida expansión de ambos insectos y la creciente preocupación que está sufriendo el sector hortícola. Los daños, sobre todo, se están concentrando en el pimiento, cultivo muy extendido en la provincia vecina.

El sector agrario de la Región de Murcia se ha puesto en guardia y, aunque descartan por lo pronto tomar la misma medida aquí, sí avisan de que estarán muy pendientes a la evolución de ambas plagas los próximos meses en Almería.

Desde Coexphal consideran que la paralización temporal de la actividad productiva en determinadas superficies, acompañada de prácticas de higiene, sueltas masivas de fauna auxiliar y vacío sanitario reforzado, «pueden suponer un freno determinante para interrumpir el ciclo biológico de los insectos y evitar que el problema se agrave en las próximas campañas».

La mayoría de invernaderos destinados a la producción de pimiento en el Campo de Cartagena se están preparando para las próximas plantaciones. Entre las medidas que se toman, está la desinfección del suelo y la eliminación de restos vegetales «para evitar que se conviertan en reservorio de plagas y enfermedades de plantaciones anteriores», remarca el último informe de Sanidad Vegetal de la Consejería de Agricultura.

La campaña de este año terminó en agosto y no se volverá a retomar en la Región hasta marzo. De ahí que el sector anuncie que estará vigilante los próximos meses.