Pimiento afectado por Trips parvispinus. LV

El campo regional, pendiente del paro biológico propuesto en Almería para frenar las plagas

La medida fitosanitaria «excepcional» busca acabar con los graves daños que sufren los cultivos de pimientos

Alberto Sánchez

Alberto Sánchez

Martes, 25 de noviembre 2025, 00:44

Comenta

Los productores de frutas y hortalizas de Almería se preparan para llevar a cabo una parada biológica durante la campaña 2026-2027 como medida «excepcional» ... para contener el avance de la plaga 'Trips parvispinus' y de la araña roja. La patronal almeriense Coexphal ha propuesto esta drástica solución por la rápida expansión de ambos insectos y la creciente preocupación que está sufriendo el sector hortícola. Los daños, sobre todo, se están concentrando en el pimiento, cultivo muy extendido en la provincia vecina.

