Estas son las calles que se quedarán sin luz la semana del 11 al 15 de agosto en la Región de Murcia El suministro eléctrico será interrumpido para labores de mantenimiento y reparar averías

Iberdrola llevará a cabo diversos cortes en la red eléctrica de la Región de Murcia durante la semana del 11 al 15 de agosto. Serán diversas localidades las que durante unas horas, el suministro de luz será interrumpido para labores de mantenimiento y reparar averías. Algunos de los cortes llegarán a ser de varias horas.

Además, desde Iberdrola informaron de que si el trabajo finalizase antes de la hora indicada se restablecerá el suministro inmediatamente y sin previo aviso. Es por ello que piden que durante el periodo de corte se eviten labores de mantenimiento, ya que el servicio se puede restablecer antes y podría conllevar a accidentes graves.

Las calles donde se cortará la luz son las siguientes:

Murcia

En la capital, serán varias las calles el las que el suministro eléctrico se interrumpa.

El lunes 12 de agosto, en la zona de Jerónimos y Avileses, se cortará de 9.00 a 9.30 y de 14.30 a 15.00 en:

-Av De La Constitucion: 2 A, 2, 4, 6, 13 .., 15, 19, 21

-Cl Carlos I: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10

-Cl Carmen: 10

-Cl Cine: 3, 4, 6, 8, 10, 12

-Cl Corazon De Jesus: 1, 2, 3 BI, 3, 5, 6, 8

-Cl De La Iglesia: 4, 8, 10

-Cl El Escobar: 1

-Cl Enrique Tierno Galvan: 28

-Cl Escuelas: 4, 6 1

-Cl Esperanza: 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8

-Cl Fuensanta: 4

-Cl Hacienda Los Baños: 17

-Cl Horno: 2 36, 4 35, 6, 8, 10

-Cl Joaquinas: 2, 6, 7, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22

-Cl Los Pelenes: 3, 4, 6, 7, 8, 10, 12

-Cl Molino: 1, 2 1, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 17, 19, 21

-Cl San Andres: 2, 4, 6, 8

-Cl Sol: 2 BI, 2, 4, 6, 8, 10

-Cn Torre Abellan: 1, 3, 5, 7, 8, 10, 12, 15

-Cr Balsicas: 24

-Cr Balsicas- Sucina: 1 1, 1, 2, 3 BI, 3 1, 3, 5, 12 A, 12, 22, 26

-Cr De San Javier: 1, 2, 4, 7, 14, 16

-Pj Los Arandas: 1 1, 2, 4, 12, 14, 16, 18, 30

-Pj Los Garcias: 69

-Po Cuarenta Y Siete: 8 PC

-Pz De La Iglesia: 1, 3, 5 B, 5, 6, 8, 11, 12, 14 1, 15

-Pz Los Peruchos: 3 1, 3, 4, 6 A, 6

-Pz San Jeronimo: 1, 2, 3, 4, 7

-Tr Pelenes: 9

Cartagena

En Atamaría, en Cartagena, la luz se interrumpirá el miércoles 13 de agosto, de 8.30 a 10.30 en las siguientes calles:

-Cl Atamaria Sur-Campo-Golf: 1 B

-Cl La Plaza (Campo Golf): 12 A, 12 B, 12 C, 12 D, 12 J, 12 K, 12 L

-Cl Salud-Campo Golf: 29

Lorca

En la localidad de Lorca, en la zona de Campo López, se cortará el suministros el 13 de agosto, en diferentes calles a diversas horas:

De 8.00 a 11.30 en:

-Cl Sol: 38

-Pj Campo Lopez: 1 BI, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 17 2, 17, 18, 19, 20, 22, 24, 25, 26, 27, 28 1, 28 2, 28, 30, 31, 32, 33, 35, 37, 38, 40, 41, 42, 44 1, 44, 45, 46, 51 1, 51, 52

-Pj La Carrasquilla: 13

En Garrobillo, también el miércoles 13 de agosto, de 8.00 a 8.30, se interrumpirá en estas calles:

-Cl Cantal (Teodora): 25

-Cl Cantar Alto: 11 PC

-Pj Cala Blanca: 17

-Pj El Cantal: 29, 32, 34, 35 PC 16, 35, 36, 37, 38 BI, 38, 39, 1, 39, 40, 43, 44 1, 44 2, 44, 45 1, 45, 46, 47 1, 47, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56 1, 56, 57 1, 59 PC

De 8.45 a 9.15: Cl Cantar Alto: 21, 25 1, 25, 30, 59, 60 BI; Pj El Cantal: 57

De 9.30 a 10.00: Pj Garrobillo Alto: 1 1, 1, 2, 3, 4 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 17 BI, 17 1, 17, 18, 19 BI, 19, 20, 41 1, 41, 43; Po Cien: 46 PC

De 18.00 a 18.30 en:

-Cl Cantal (Teodora): 25

-Cl Cantar Alto: 11 PC

-Pj Cala Blanca: 17

-Pj El Cantal: 29, 32, 34, 35 PC 16, 35, 36, 37, 38 BI, 38, 39, 1, 39, 40, 43, 44 1, 44 2, 44, 45 1, 45, 46, 47 1, 47, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56 1, 56, 57 1, 59 PC

De 18.45 a 19.15 en: Cl Cantar Alto: 21, 25 1, 25, 30, 59, 60 BI

De 19.30 a 20.00 en: Pj Garrobillo Alto: 1 1, 1, 2, 3, 4 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 17 BI, 17 1, 17, 18, 19 BI, 19, 20, 41 1, 41, 43; Po Cien: 46 PC

En Morata (Lorca), el jueves 14 de agosto, de 8.30 a 9.30 y de 14.00 a 14.30 no habrá luz en estas calles:

-Cl Puerto Muriel: 5 PR, 5, 7

-Pj Lugar Rambla Tortolos: 9999

-Pj Morata: 5, 14, 15, 16 PR, 16, 45, 46 PR, 46, 47, 158 PR, 158

-Po Ochenta Y Cuatro: 42 PC

Águilas

En el municipio de Águilas, el suministro eléctrico se interrumpirá el 13 de agosto de 8.45 a 9.15 en Lg Garrobillo: 1 S/N. En ese mismo punto habrá un segundo corte de luz, el mismo día, de 18.45 a 19.15 horas.

Cehegín

En Cehegín habrá un corte de luz el miércoles 13 de agosto, de 9 a 12 horas, en Po Veintitres: 67 PC, 98 PC, 328 PC.

Asimismo, en la pedanía ceheginera de Canara habrá una interrupción del servicio, también el 13 de agosto y de 9 a 12 horas, en los siguientes puntos:

-Cl Cortijo Bojas: 1, 3 BI, 3 PC, 4, 7, 8, 9 1, 9 2, 9, 10, 13 1, 13, 14, 15, 16

-Cl Granja: 1, 2, 3, 4, 5

-Cn Partidor: 3

-Cr Valentin: 22, 36 1

-Pj Carrascas: 141 PC

-Pj La Tercia: 343

-Pj Llano Pilas: 1, 2, 3, 4, 10, 11, 13, 316 PC A, 316 PC 23, 317 PC, 327 PC

Pj Tercia: 336 PC

Los Alcázares

Iberdola ha informado de un corte de luz en Los Narejos, en el término municipal de Los Alcázares, el próximo jueves 14 de agosto, de 8 a 10 horas. Afectará a estos puntos:

-Av Marques De Rozalejo: 6 1, 8 1, 10, 85, 87, 89, 91, 93, 95, 99, 103, 105, 115, 117, 119

-Cl Pablo Picasso: 83, 85

En Punta Calera de Los Alcázares habrá también una interrupción del servicio el jueves 14 de agosto, de 8 a 10 horas. Afectará a estos puntos:

-Cl Pintor Dalmau: 58, 60, 62, 63, 65, 66, 67, 68, 70, 72, 73, 74, 79, 81, 83, 85, 87

-Cl Pintor Goya: 42, 81, 83, 85, 87, 89, 91

-Cl Pintor Murillo: 8, 9 A, 9 B, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 19, 21, 23, 27, 29 1, 29, 31 1, 31, 33, 35 A, 35, 37, 39, 47, 49

-Cl Pintor Rafael Davila: 19, 21, 54, 56, 58, 60, 66, 68, 73, 75, 77, 79, 81, 83

-Cl Pintor Sorolla: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9

-Cl Pintor Velazquez: 22, 24, 26

Totana

En Totana habrá un corte de luz el jueves 14 de agosto, de 8 a 11 horas, en:

-Cr Carivete-Los Llanos: 4, 6, 8 1, 8, 10, 12 1, 12, 13, 16, 17, 30, 38, 46, 48, 90, 92, 93, 95, 96, 97, 98, 486

-Pj Los Llanos: 4, 6, 7 1, 8 3, 8 4, 8 5, 8, 9 1, 9 2, 9, 10, 13, 15, 18, 19 1, 24, 26, 27, 29, 46, 50, 75, 100, 748 PC

-Po Veintidos: 523 PC