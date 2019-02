Ballesta: «Para este municipio el proyecto fundamental es el de soterramiento» El alcalde de Murcia, José Ballesta, en una imagen de archivo. / G. Carrión / AGM El alcalde de Murcia se pronuncia sobre las palabras de López Miras en el foro que organiza 'La Verdad', en el que señalaba que si Pablo Casado es jefe del Ejecutivo central tras el 28-A, el AVE llegará a la Región este año DAVID GÓMEZ Jueves, 28 febrero 2019, 14:13

El alcalde de Murcia, José Ballesta, se pronunció en el Pleno de este jueves, a petición del PSOE, sobre las palabras en el foro que organiza 'La Verdad' del presidente de la Comunidad, Fernando López Miras, donde señalaba que si Pablo Casado es jefe del Ejecutivo central tras el 28-A, el AVE llegará a la Región este año.

«El proyecto del soterramiento es el que transformará esta ciudad y no aceptamos ninguna alternativa que suponga un solo día de retraso», explicó Ballesta, quien dijo no conocer la literalidad de las palabras de López Miras. Dijo el alcalde que él no ha participado en ninguna reunión en el seno del PP en la que se haya hablado de retomar la llegada del AVE en superficie. Asimismo, el regidor apremió a Adif a que adjudique cuanto antes el tramo que falta para concluir las obras del soterramiento, entre Barriomar y Nonduermas.