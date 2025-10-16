Aumentan los delitos de estafas por inversiones fraudulentas en criptomonedas en la Región de Murcia Las víctimas de este método han llegado a realizar transferencias bancarias por importes superiores a los 100.000 euros

a Policía Nacional ha detectado nuevamente en la Región de Murcia un incremento en las estafas relacionadas con inversiones, y más concretamente con inversiones en criptomonedas, en las que organizaciones criminales realizan contactos telefónicos y vía internet con ciudadanos interesados en invertir, atraídos por el alto valor de cotización en bolsa de las criptomonedas. Con sistemas informáticos complejos, simulan la inversión y una supuesta rentabilidad, consiguiendo que el perjudicado vaya realizando importantes transferencias de dinero a diferentes cuentas bancarias.

La víctima que se muestra interesada en invertir en criptoactivos, generalmente busca información a través de portales de internet dedicados a la inversión, y atraídos por unos altos porcentajes de rentabilidad en poco tiempo, facilitan a través de esa web sus datos personales y de contacto telefónico, recibiendo posteriormente la llamada del supuesto bróker.

Una vez que la organización criminal consigue que la víctima realice un primer pago de pequeño importe, se le facilita enlaces a páginas y aplicaciones de internet en las cuales observa reflejados sus datos personales relacionados con grandes beneficios por inversiones realizadas en criptomonedas, consiguiendo así que realice nuevas aportaciones de dinero, viendo incrementar de forma ficticia los intereses por la inversión realizada.

En la Región de Murcia, las víctimas han llegado a realizar transferencias bancarias por importes superiores a los 100.000 euros, todo como consecuencia de la relación de confianza que los estafadores consiguen generar en los perjudicados.

Doble engaño

El ánimo delictivo de estas organizaciones criminales no cesa en el proceso de inversión, sino que además consiguen engañar a los perjudicados, haciéndoles ver que han sido víctimas de una estafa, que se han apropiado de su dinero, pero que puede contratar los servicios de una empresa de hackers para recuperarlo, pagando una nueva cantidad económica y aumentando el perjuicio ocasionado.

Finalmente las víctimas se percatan del engaño al que habían sido sometidas, y formulan denuncia ante la Policía Nacional para el inicio de una investigación por parte de las unidades especializadas de investigación en delitos económicos y tecnológicos.