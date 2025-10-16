La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Un coche de la Policía Nacional en una imagen de archivo. Policía Nacional

Aumentan los delitos de estafas por inversiones fraudulentas en criptomonedas en la Región de Murcia

Las víctimas de este método han llegado a realizar transferencias bancarias por importes superiores a los 100.000 euros

LA VERDAD

Jueves, 16 de octubre 2025, 10:38

Comenta

a Policía Nacional ha detectado nuevamente en la Región de Murcia un incremento en las estafas relacionadas con inversiones, y más concretamente con inversiones en criptomonedas, en las que organizaciones criminales realizan contactos telefónicos y vía internet con ciudadanos interesados en invertir, atraídos por el alto valor de cotización en bolsa de las criptomonedas. Con sistemas informáticos complejos, simulan la inversión y una supuesta rentabilidad, consiguiendo que el perjudicado vaya realizando importantes transferencias de dinero a diferentes cuentas bancarias.

La víctima que se muestra interesada en invertir en criptoactivos, generalmente busca información a través de portales de internet dedicados a la inversión, y atraídos por unos altos porcentajes de rentabilidad en poco tiempo, facilitan a través de esa web sus datos personales y de contacto telefónico, recibiendo posteriormente la llamada del supuesto bróker.

Una vez que la organización criminal consigue que la víctima realice un primer pago de pequeño importe, se le facilita enlaces a páginas y aplicaciones de internet en las cuales observa reflejados sus datos personales relacionados con grandes beneficios por inversiones realizadas en criptomonedas, consiguiendo así que realice nuevas aportaciones de dinero, viendo incrementar de forma ficticia los intereses por la inversión realizada.

En la Región de Murcia, las víctimas han llegado a realizar transferencias bancarias por importes superiores a los 100.000 euros, todo como consecuencia de la relación de confianza que los estafadores consiguen generar en los perjudicados.

Doble engaño

El ánimo delictivo de estas organizaciones criminales no cesa en el proceso de inversión, sino que además consiguen engañar a los perjudicados, haciéndoles ver que han sido víctimas de una estafa, que se han apropiado de su dinero, pero que puede contratar los servicios de una empresa de hackers para recuperarlo, pagando una nueva cantidad económica y aumentando el perjuicio ocasionado.

Finalmente las víctimas se percatan del engaño al que habían sido sometidas, y formulan denuncia ante la Policía Nacional para el inicio de una investigación por parte de las unidades especializadas de investigación en delitos económicos y tecnológicos.

Publicidad

Publicidad

Top 50
  1. 1 La Mancomunidad reactiva el suministro de agua no potable en San Javier, San Pedro y Los Alcázares
  2. 2

    Muere un niño de cinco años en Bermeo al caer por un balcón
  3. 3 Más de 17 kilómetros de retenciones en la A-30, a la altura de Murcia
  4. 4 Muere un conductor en Murcia tras chocar contra un árbol en una rotonda de acceso al aeropuerto
  5. 5 Hallan un cadáver flotando en el puerto pesquero de Águilas
  6. 6

    El Taibilla vincula la contaminación del agua potable en los municipios del Mar Menor con la alteración de suelos
  7. 7

    Ábalos esquiva la cárcel pese a los «ingresos irregulares» y el «creciente» riesgo de fuga
  8. 8

    Indignación por el estado de las carreteras en Murcia tras la muerte de un ciclista: «No es el primero que se deja las ruedas en ese socavón»
  9. 9 El centro de acogida de Santa Cruz echa el cierre y trasladan solo a los menores extranjeros a cargo de la Comunidad al albergue de El Valle
  10. 10

    Las parejas con hijos pero sin papeles también tendrán derecho a la pensión de viudedad

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad Aumentan los delitos de estafas por inversiones fraudulentas en criptomonedas en la Región de Murcia

Aumentan los delitos de estafas por inversiones fraudulentas en criptomonedas en la Región de Murcia