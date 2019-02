El audio que demuestra que Vox Toledo aboga por acabar con el Trasvase 02:21 EFE «El Tajo presenta un problema sangrante de caudal de agua. Nos han esquilmado nuestros recursos», afirmaron dirigentes castellano-manchegos de la formación en un mitin LA VERDAD Viernes, 1 febrero 2019, 19:03

«El eje natural [de Toledo] es el Tajo. O lo que queda de él. O lo que nos han dejado. O lo que no nos han robado». Así se manifestó el coordinador provincial de Vox Toledo, Luis Miguel Muñoz, durante el acto de presentación del partido, celebrado este jueves. Una postura abiertamente contraria al Trasvase Tajo-Segura reflejada en los audios del mitin recogidos por 'La Verdad', a pesar de las acusaciones de manipulación y de «falsear la realidad» hacia los medios de comunicación que publicaron las palabras de los dirigentes toledanos en este acto.

De hecho, Muñoz recalca durante su alocución a los militantes de la formación que el Tajo presenta «un problema sangrante de caudal de agua. Nos han esquilmado nuestros recursos. Pero si bien es cierto que es un problema grave, y que nuestra propuesta es clara en ese sentido: un PHN que podamos permitir el compensar esas cuencas que tienen excedentes de agua con las que no lo tienen. Y no llevarse el agua de aquí, porque tampoco la hay». Con estas palabras, Luis Miguel Muñoz, señala explícitamente que no apoyan que se siga trasvasando agua desde Tajo, a pesar de que no rechazan el envío desde otros puntos del país.

En esa misma línea se manifestó José Luis Sánchez, vicepresidente de Vox Toledo y coordinador en la capital castellano-manchega, al final de su intervención en el mitin: «Me despido de todos ustedes dejando claro que el río Tajo lo recuperaremos. Con un idioma claro: el río Tajo tiene que volver a brillar con sus aguas transparentes, pero no vamos a desviar el discurso a los trasvases inútiles que han sido la moneda de cambio del PP y del PSOE, que han mantenido 33 años engañando a esta ciudad, a esta comunidad y al resto de España. El río se puede recuperar desde métodos muy distintos. Amigos, que todo sea por el bien de España. ¡Viva España!».

Diferentes líderes nacionales y provinciales de Vox, así como seguidores de la formación, acusaron a los medios de comunicación de «manipular» las manifestaciones. Entre ellos, el presidente de Vox Murcia, Pascual Salvador, que criticaba a miembros de «diversos partidos» por hacerse eco «de esta noticia falsa» para atacar a la formación verde; así como al diario 'La Verdad' por reflejar las declaraciones producidas en Toledo.