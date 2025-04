La Audiencia impone cinco años de cárcel a Valentín por disparar a los Yepes

Alicia Negre Murcia Martes, 1 de abril 2025, 10:07 Comenta Compartir

En el juicio defendió a capa y espada que nunca tuvo intención de matar, pero el tribunal no ha dado finalmente crédito a su versión. El empresario abaranero Valentín Sánchez ha sido condenado a penas que suman cinco años de cárcel por disparar contra tres hermanos Yepes en 2011, dejando en silla de ruedas a uno de ellos.

Según refleja la sentencia, a la que LA VERDAD ha tenido acceso, la Audiencia lo considera autor de dos delitos de tentativa de asesinato contra dos de los hermanos -lo absuelve del mismo delito respecto al tercero-. La pena que finalmente le impone el tribunal queda muy lejos de los hasta 28 años de cárcel que la Fiscalía llegó a solicitar para él, aunque más tarde lo rebajó a siete y abrió incluso la puerta a que la condena fuese aún menor, de forma que pudiese optar a la suspensión individual de sus penas y no tuviese que entrar entre rejas. La pena que le impone el tribunal, en principio, sí le obligaría a pisar la prisión. La defensa del industrial, que ejerce el abogado Raúl Pardo-Geijo, aún podría, no obstante, recurrir ante el Supremo o solicitar un indulto, dado que la pena no sobrepasa el lustro.

Este conocido empresario abaranero mantuvo, en el transcurso de la vista, que disparó contra la furgoneta donde se encontraban los tres hombres para impedir que se marcharan hasta que llegara la Guardia Civil, no para causarles daño. La Sala remarca, sin embargo, que «el ánimo de matar en Valentín fue evidente».

La Audiencia en su resolución, tilda los disparos efectuados por el empresario de «ataque a traición» y subraya que estos se inician «de forma absolutamente sorpresiva», dado que pese al enfrentamiento previo habían transcurrido ya unos minutos. El procesado, remarcan los magistrados, aprovechó el poco espacio que lo separaba de la furgoneta en la que viajaban los hermanos y el tipo de calle «encajonada».

«Si no mató a los Yepes no fue porque no quisiera (...) sino por una cuestión de mera fortuna ajena por completo a su voluntad»

La Audiencia llega a describir la situación como una «emboscada global» contra dos de los Yepes que iban en el coche y hacen hincapié en que estos no tuvieron oportunidad de defenderse del ataque. «Si no mató a los Yepes no fue porque no quisiera o porque controlara la situación -como aseguran daba a entender la defensa en su escrito-», concluye, «sino por una cuestión de mera fortuna ajena por completo a su voluntad».

La resolución, de hasta 300 folios, impone al empresario la obligación de indemnizar en más de 310.400 euros al hermano que dejó parapléjico y en 46.800 euros a otro de ellos. Además, debe compensar al Servicio Murciano de Salud en 9.768 euros por los gastos derivados de la atención al primera y el tribunal abre la puerta a que el hospital de parapléjicos de Toledo le pase también la factura al industrial.

La Audiencia también condena a los hermanos Yepes a penas que oscilan entre un año y tres meses y siete meses y quince días de prisión por delitos de coacciones y lesiones contra el empresario y sus hijos. La Sala explica que el origen de todo el asunto está un conflicto surgido por el alta del suministro eléctrico en unas viviendas propiedad de los Yepes. Los boletines eran imprescindibles para conectar el suministro a las viviendas que los tres hermanos habían adquirido en Ricote. El promotor no les había entregaba dichas certificaciones, ya que era Valentín quien debía confeccionar tales documentos, pero este aguardaba a cobrar una deuda para emitirlos. Los hermanos Yepes, remarca la resolución, se presentan aquel día en la nave del industrial «en fuerte estado de excitación personal transmitiendo al unísono una fuerte agresividad colectiva que viene acompañada de amenazas de muerte e incluso otras más específicas de pegarle fuego a la nave (...) para, si solución de continuidad, comenzar a agredir físicamente a los tres miembros de la familia de Valentín».

