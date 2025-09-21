Antonio Martínez Peñaranda, reelegido secretario general de UGT Servicios Públicos Región de Murcia
Fue la única candidatura presentada y recibió el 95% de los votos
LA VERDAD
Domingo, 21 de septiembre 2025, 21:11
Los delegados al II Congreso Regional de UGT Servicios Públicos Región de Murcia, convocados bajo el lema 'Afrontar los cambios', reeligieron a Antonio Martínez Peñaranda como secretario general para la próxima legislatura con el apoyo del 95,1% de los votos a la única candidatura presentada.
Celebrado en San Pedro del Pinatar en dos jornadas, este congreso contó con la presencia de numerosas autoridades políticas y sindicales. En su discurso, Martínez Peñaranda alabó la labor de todo el personal del sector público y fue muy crítico ante «la inacción» de las distintas administraciones (regional, estatal y locales) para afrontar «el inminente relevo generacional, la precariedad estructural y el abandono de los servicios públicos».
Entre otros asuntos, también se pronunció sobre temas «sin resolver» como la jubilación parcial anticipada, la regulación del teletrabajo, la carrera profesional horizontal o el grado personal, y anunció que exigirá en todas las mesas de negociación «su resolución inmediata».
Además, Martínez Peñaranda denunció «el avance de discursos de odio y propuestas ultraderechistas que atacan a las empleadas y empleados públicos, buscan desmantelar derechos laborales consolidados y desprestigian lo público como base del Estado del bienestar», algo que UGT combatirá desde las propuestas serias y el trabajo diario.
Para terminar, agradeció el apoyo recibido y la confianza depositada en él tras cuatro años de mandato y recalcó que seguirá trabajando «con la misma ilusión» para lograr que el empleo público y los trabajadores de los servicios concertados «alcancen el nivel de prestigio social que se merecen, como personas al servicio de la ciudadanía que mejoran su vida día a día, y tengan los derechos laborales y las condiciones de trabajo dignas que marca la sociedad del siglo XXI en la que vivimos».
