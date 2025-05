Ángel Carracedo: «Secuenciar el genoma de 400.000 personas permitirá predecir el riesgo de enfermedad»

El Centro regional de Bioquímica y Genética Clínica abrió el pasado miércoles las actividades de su 50 aniversario con un invitado de lujo. Ángel ... Carracedo, director de la Fundación Pública Gallega de Medicina Genómica, es el principal experto en esta materia en España. De ahí que coordine el programa Impact Genómica del Instituto de Salud Carlos III, que ha puesto la última tecnología de secuenciación masiva al servicio de pacientes con enfermedades raras de base genética pendientes de diagnóstico. Muchos de ellos llevaban más de una década aguardando a conocer qué alteración está detrás de los síntomas que padecen. Carracedo es también el director del gigantesco proyecto Genoma Galicia, que dibujará un gran mapa del ADN de 400.000 personas, un 15% de la población gallega. De todo esto habló con LA VERDAD tras una visita a las instalaciones del Centro de Bioquímica y Genética Clínica en La Arrixaca.

–Coordina el proyecto Impact Genómica, que busca mejorar el diagnóstico de las enfermedades raras. ¿En qué consiste esta iniciativa y qué resultados están obteniendo?

–Con los fondos europeos 'Next Generation', España puso en marcha varios Pertes (proyectos estratégicos para la recuperación y transformación económica). Hizo Pertes industriales, pero también uno denominado Salud de Vanguardia. Está dotado con una cantidad muy importante de dinero, y tiene tres patas: un programa de datos, otro de terapias avanzadas y un tercero de medicina personalizada. Para implementar este último programa, el Instituto de Salud Carlos III creó una estructura que se llama Impact (Infraestructura de Medicina de Precisión asociada a la Ciencia y la Tecnología). Impact está configurado en torno a varios ejes. Uno de ellos es un programa de medicina genómica, que es el que coordino yo. Nuestro objetivo es dar respuesta a una serie de problemas de salud y generar información genómica que pueda ser después compartida en el espacio de datos europeo. Contamos con tres grandes centros de secuenciación de ADN en Barcelona, Pamplona y Santiago, y con una red de 110 hospitales, porque queríamos que el programa fuese absolutamente equitativo y todos los pacientes que lo necesitasen tuviesen acceso a un diagnóstico. Se trata de secuenciar genomas completos, de realizar análisis genómicos avanzados que no están dentro de la cartera de servicios del Sistema Nacional de Salud. Actualmente, lo máximo que cubre la sanidad pública es [la secuenciación del] exoma, que representa el 2% del genoma. Así que se trataba de secuenciar el genoma completo para dar respuesta fundamentalmente a pacientes con enfermedades raras, y también con cáncer hereditario o de origen desconocido. Impact Genómica no ha sido el proyecto más grande de mi vida, pero sí el más bonito y el que mejores resultados ha dado.

Proyecto Impact «Los resultados son espectaculares; hemos conseguido un 30% de nuevos diagnósticos en enfermedades raras»

–¿Cuáles han sido esos resultados?

–Primero, hemos conseguido crear un proyecto unificado para todo el país: hay al menos 500 personas que están trabajando continuamente para el programa. Después, se han estandarizado muchos procesos en un tema donde hay desequilibrios regionales muy importantes. Se estandarizó la información clínica, y esto es muy relevante, porque en Genética necesitamos tener una información clínica detallada para poder llegar a buenos diagnósticos. Se crearon muchísimos grupos de trabajo transversales, y el programa se abrió luego a todos los pacientes que lo necesitaran [pacientes a la espera de un diagnóstico]. Hemos contado con una gran colaboración de Feder (Federación Española de Enfermedades Raras). Participaron 2.500 pacientes, y los resultados son muy espectaculares, porque hemos conseguido aproximadamente un 30% de nuevos diagnósticos. Para que se haga una idea, aproximadamente un 60% de los casos de enfermedades raras se quedan sin diagnosticar. Ahora, de ese grupo de pacientes hemos podido diagnosticar al 30%. Vivir este proyecto ha sido algo muy bonito y una satisfacción muy grande.

–¿El proyecto continúa?

–Ahora tenemos una prórroga hasta final del año que viene, centrada en las enfermedades raras. Vamos a poder añadir algunos miles de pacientes más al proyecto. El objetivo es buscar la sostenibilidad, porque sería una pena que dejase de existir algo que está suponiendo tanta ayuda para tanta gente, y que cuenta ya con toda una estructura montada. Esto es algo por lo que tenemos que luchar duramente en este año y medio. Estoy seguro de que contamos con la ayuda de Feder y de todos los genetistas.

–Entre quienes han participado en el proyecto hay pacientes de la Región de Murcia. Algunos de ellos llevaban 16 años en busca de un diagnóstico.

–Sí. De media, los pacientes que han participado en el proyecto llevaban 11 años sin diagnóstico.

Medicina personalizada «No hay todavía una estrategia nacional, y nos encontramos con desequilibrios muy grandes entre territorios que generan inequidad»

–Habla del riesgo de desequilibrios. Un estudio de la Fundación Instituto Roche que usted ha coordinado, y que se acaba de publicar, pone el foco en este aspecto. Plantean la necesidad de una estrategia nacional de medicina de precisión.

–El diagnóstico de las enfermedades raras es una parte de la medicina personalizada. Otra parte es el abordaje del cáncer, donde hay muchas terapias personalizadas [dirigidas a dianas específicas del tumor] . Un tercer aspecto es la farmacogenética: el estudio de marcadores genéticos de respuesta al fármaco. No hay todavía una estrategia nacional en medicina personalizada, y nos encontramos con desequilibrios muy grandes entre comunidades autónomas. Hay regiones que tienen publicadas sus propias estrategias y otras que solo abordan alguna de las tres áreas a la que he hecho referencia. Esto origina inequidad, que es algo contra lo que he luchado toda mi vida. No tiene sentido que un paciente tenga acceso a unas prestaciones en una comunidad y en otras no. En este informe al que se refiere hemos pedido una comisión nacional técnica de medicina personalizada de precisión para que haya un desarrollo homogéneo en todo el país, con una planificación. Básicamente, se trata de que nos dejen trabajar, porque Impact es una demostración de cómo podemos ofrecer algo que ni siquiera cubre el Sistema Nacional de Salud a costes bajísimos, con calidad altísima, con resultados buenísimos y con equidad.

–¿En qué situación se encuentra la Región de Murcia, dentro de todo este panorama de desigualdades territoriales que ha dibujado?

–La Región de Murcia tiene muy buenos profesionales, pero no dispone de una estrategia de medicina personalizada. Cada comunidad tiene una historia, una situación diferente.

Inteligencia artificial «Será necesaria para procesar una cantidad enorme de información genómica y clínica»

–Galicia es, sin duda, un referente. Usted lidera otro proyecto que ha tenido una gran repercusión mediática: 'Genoma Galicia'. ¿Qué esperan de esta iniciativa?

–Sí, es muy ambicioso. Genoma Galicia es un biobanco, se va a secuenciar el genoma completo de 400.000 gallegos. Para empezar, se plantea como un programa de cribado. A los participantes se les ofrecen resultados sobre cáncer hereditario de colon, cáncer de mama y ovario, hipercolesterolemia y síndrome de Lynch. Pero más allá de poder desarrollar proyectos pilotos de cribado, el objetivo es tener toda esa gran cantidad de información para la búsqueda de dianas a las que dirigir fármacos. Y, fundamentalmente, para predecir bien el riesgo de enfermedad común. Se trata de poder anticiparse, de determinar quién tiene probabilidades de cáncer de mama, o de diabetes, obesidad o riesgo cardiovascular. Es lo que se llama hacer estimaciones de riesgo poligénico. Necesitas tener mucho conocimiento de la población para poder ser muy eficaz [en esa estimación]. El proyecto es también importante porque puede relanzar mucho el tejido de investigación, el sector biotecnológico y farmacéutico de la Comunidad.

–¿Hay proyectos similares en otros países?

–El más importante fue el UK Biobank (Reino Unido): empezaron con 500.000 personas y ahora lo van a hacer con 5 millones. Cuando se vio el éxito del UK Biobank, Estados Unidos apostó por otro proyecto que se llama 'All of Us', con un millón de personas. Europa lanzó también la iniciativa '1 million genomes', un millón de genomas europeos, pero va muy lenta. Precisamente, los datos obtenidos en Impact Genómica van a parar a este proyecto. El UK Biobank demostró un éxito impresionante en la búsqueda de dianas terapéuticas para fármacos, y en predicción de riesgo. ¿Qué ventajas tiene el proyecto Genoma Galicia? Tenemos mucha más información clínica. La historia clínica del Servicio Gallego de Salud está realmente bien. La idea es tener mucha información genómica y poder hacer 'data meaning' de la historia clínica. Es algo súper ambicioso, hablamos de 400.000 genomas. Solo en datos vamos a superar todo lo recogido en los historiales clínicos a lo largo de la historia del Servicio Gallego de Salud, incluyendo imagen, Anatomía Patológica, etc.

–Escuchándole, uno se imagina un futuro en el que todos podremos saber qué enfermedades vamos a desarrollar en nuestra vida, o al menos qué riesgo tenemos de desarrollarlas.

–Absolutamente, pero en aquello sobre lo que se pueda actuar [que sea modificable o prevenible]. Imagínese que podamos predecir muy bien el riesgo de alzhéimer. No le puedes ofrecer esto a la población porque, ¿qué haces con los que están en riesgo alto? Nada, darles ansiolíticos.

–Esto supone un dilema ético, claro.

–Hay que pensarse muy bien en qué cosas compensa hacer esto. Hay que centrarse en aquello en lo que puedas intervenir mediante cambios en los estilos de vida o de alimentación, o con un seguimiento. Por ejemplo, los cribados de cáncer de mama. Generalmente, empiezan a los 50 años. ¿Qué pasa con la gente que tiene un cáncer de mama con 30 años? Si tú a los 20 le puedes decir a una persona que tiene un riesgo alto de cáncer de mama, podrá hacerse mamografías cada cierto tiempo, o lo que se precise. Si puedes determinar qué personas están en riesgo de cáncer vas a cribar muchísimo mejor gastándote lo mismo, siendo mucho más eficiente. La medicina va por aquí. No solo se personalizan los tratamientos, también la prevención.

«Hay una responsabilidad legal si una región no diagnostica una enfermedad que sí detecta otra»

-Galicia y la Región de Murcia son referencia en la conocida como prueba del talón en recién nacidos. Aquí se detectan 45 enfermedades, mientras la cartera básica del Sistema Nacional de Salud recoge solo 11.

-No entiendo que haya tantas diferencias entre comunidades autónomas. Los pacientes tienen el mismo derecho, vivan donde vivan, a recibir el diagnóstico. Si un paciente desarrolla una metabolopatía que no se diagnostica en su comunidad pero sí en otras, ahí hay una responsabilidad legal. Hay una responsabilidad civil subsidiaria obvia de los sistemas de salud. Si yo soy una madre de Zaragoza y no detectan una enfermedad en mi hijo que sí se diagnostica en Galicia o Murcia, demando al sistema. Me parece obvio. Tu hijo tiene un problema grave y no se lo han detectado por una inequidad.

-Los genetistas llevan muchos años reclamando el reconocimiento de la especialidad en España. Parece que por fin está cerca este objetivo.

-Es una necesidad. España era el único país de la Unión Europea y de los países desarrollados que no tenía reconocida la especialidad de Genética. Estamos esperando el real decreto de la especialidad. El otro día, en el Congreso de los Diputados, les pedí que espabilaran. Con el desarrollo de la medicina personalizada hay otros especialistas que tienen también que ser integrados en el sistema. Por ejemplo, los bioinformáticos. ¿Qué pasa con ellos? Vamos siempre retrasados con respecto a la evolución de la medicina y la ciencia, y con poca flexibilidad.

-El desarrollo de la medicina personalizada está generando una enorme cantidad de datos. ¿Qué papel tendrá la Inteligencia Artificial en todo esto?

-Muchísima. La inteligencia artificial está teniendo un impacto enorme en imagen y en el procesado de lenguaje natural. En este momento, estos son sus dos éxitos. En los grandísimos proyectos genómicos poblacionales de los que hemos hablado, lógicamente la IA hace falta para procesar toda toda esa información genómica y clínica. En estos momentos, el cuello de botella del diagnóstico está en la generación de la información clínica.