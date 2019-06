Álvaro Nadal: «Murcia es uno de los sitios donde ves por dónde irá el siglo XXI» Los exministros Álvaro Nadal y Miguel Sebastián, en el encuentro 'Diálogos para el Desarrollo', celebrado este martes en Murcia. / Nacho García / AGM El exministro Miguel Sebastián apunta que la Región es «más sensible» que otras comunidades a las incertidumbres internacionales al contar con una economía «muy abierta» EP Murcia Martes, 4 junio 2019, 16:59

Los exministros Miguel Sebastián y Álvaro Nadal coincidieron en que la Región de Murcia es «más sensible» que otras comunidades a las incertidumbres internacionales como el Brexit o las relaciones comerciales entre Estados Unidos y China, ya que que cuenta con una economía «muy abierta» y exportadora.

En concreto, Sebastián y Nadal hicieron estas declaraciones poco antes de participar en el encuentro de 'Diálogos para el Desarrollo', celebrado en Murcia, donde analizaron la mejora de la competitividad en los sectores estratégicos de la Región.

Sebastián, ministro de Industria, Turismo y Comercio desde 2008 hasta 2011, recomendó a la Región «seguir apostando» por implementar mejoras tecnológicas en el sector agroalimentario, y cree que queda «mucho por hacer» para construir un «modelo de calidad» en el sector turístico. Asimismo, apostó por «potenciar infraestructuras que de verdad ayuden a la productividad de la economía, como puede ser el Corredor Mediterráneo».

«En la medida en que hagamos políticas a favor de la competitividad, estaremos favoreciendo a esos sectores exportadores que son tan claves en la Región», resaltó por su parte Nadal, exministro de Energía, Turismo y Agenda Digital entre 2016 y 2018. También destacó que la Región es una de las comunidades «donde ves por dónde va el siglo XXI».

Al ser preguntado por las incertidumbres que planean sobre las perspectivas de negocio en el comercio internacional, Nadal reconoció que son «grandes interrogantes». No obstante, valoró la «gran resistencia» que tienen «nuestros grandes sectores» frente a las adversidades, y recordó que en la Región de Murcia hay muchos de ellos, «que son número 1 en su nicho de mercado mundial».

«El que conoce bien su negocio y tiene su capacidad tecnológica y su conocimiento perfectamente bien aprendido tiene mucha más capacidad de resistencia frente a la adversidad, pero hay que ayudarle», según Nadal, quien se muestra expectante ante la evolución de esas incertidumbres.

Mientras tanto, considera que «hay que tener claro que hay fortalezas y capacidad de reaccionar, tal y como ocurrió con la crisis». De hecho, recordó que los primeros sectores que empezaron a reaccionar y mejorar con la crisis desde 2008 «fueron precisamente los que tenían esa capacidad de producir y vender al exterior».

«Si usted me pregunta cuál va a ser el futuro, no lo sé, es evidente, pero sí soy relativamente optimista y confiado en que hay una capacidad de resistencia a la adversidad y de aprovechar cuando las cosas mejoran con los conocidos vientos de cola», según Nadal, quien estima no obstante que la política económica y las decisiones públicas «tienen que ayudar a que eso sea así».

Pactos de gobernabilidad

Al ser preguntado por el efecto que pueden tener las negociaciones para la gobernabilidad en el país, Nadal aseguró desconocer si se alargarán «durante meses o durante años», pero cree que, una vez que se alcancen esos pactos «vamos a entrar en un periodo de tranquilidad y de tener varios años sin compromisos electorales».

En su opinión, en ese periodo de «tranquilidad» es cuando «todo el mundo debe apostar por los temas realmente importantes y que más influyen sobre el desarrollo y sobre nuestra capacidad de mejorar».

Por su parte, Sebastián remarcó que una cosa es la lista más votada y otra, al final, los gobiernos que se van a formar. «Yo no estoy en la negociación, entiendo que es muy compleja porque afecta a muchos gobiernos a la vez: ciudades, comunidades y al Gobierno de la nación», remarcó. No obstante, consideró que lo importante, además de conformar gobiernos «rápidamente», es que sean «estables».

«Luego, hay que pensar que tras conformar los gobiernos hay que ir a los pactos de Estado que están pendientes para hacer muchas reformas, como la de las pensiones», según Sebastián. Por ejemplo, señaló que está pendiente el modelo educativo, el modelo judicial, el modelo fiscal, el modelo de innovación o los equilibrios territoriales.

«Son claves para cambiar el modelo productivo que tenemos que intentar cambiar para seguir siendo competitivos en el mundo global», resaltó.

Cambios en el comercio internacional

Durante su charla, Nadal detalló los cambios que se avecinan en el ámbito del comercio internacional, así como la forma en que las grandes revoluciones tecnológicas van a transformar nuestra manera de consumir y de producir. Igualmente, explicó lo que, a su juicio, «podemos hacer para potenciar todavía más estos sectores dinámicos y exportadores de los que hace gala la Región de Murcia».

A este respecto, señaló que los grandes elementos que impulsaron el crecimiento y el desarrollo de la Región de Murcia y de su empleo «siguen ahí» y «todavía van a permanecer», pero cree que «tenemos que tener claro dónde están las vulnerabilidades, qué elementos hay que corregir y qué se tiene que aprovechar de las grandes ventajas y capacidades de esta economía».

Al ser preguntado por las carencias que hay que corregir, Nadal consideró que «debemos tener mucha mayor capacidad de impulsar la competitividad, que prácticamente ha desaparecido del debate político de nuestro país». De hecho, lamenta que «basta ver las últimas campañas electorales y lo poco que se ha hablado de competitividad, de digitalización, de Educación y de los grandes temas que hacen que realmente prosperemos a medio y largo plazo». En su opinión, hace falta «una concienciación».

Sebastián, por su parte, abordó el entorno internacional, que «está sujeto a una desaceleración que no parece muy grave, aunque hay factores de riesgo», entre los que situó, precisamente, «el Brexit y Trump».

También valoró que la desaceleración de la economía española «está siendo menos pronunciada de lo esperado» y, de hecho, ensalzó que «está habiendo una cierta reaceleración, no solo por el dato de empleo que hemos conocido este martes, sino por el dato de crecimiento del primer trimestre, en el que se observa que la economía ha rebotado».

A su juicio, la economía rebotó «porque el precio del petróleo ha dejado de subir y, de hecho, cayó de forma notable en las últimas semanas». Asimismo, achacó esta mejora a que «hemos alcanzado un mínimo histórico en el tipo de interés del bono a diez años, que está a 0,69».

«Eso no quiere decir, en absoluto, que no hay que hacer nada», advierte Sebastián, quien lamenta que «seguimos teniendo muchos problemas con el endeudamiento tanto público como privado y, sobre todo, con la productividad».

Así, critica que «tenemos un modelo productivo muy antiguo y muy basado todavía en el ladrillo, en el turismo de cantidad más que de calidad y en unos servicios muy poco productivos». Por eso, cree que hay que «seguir apostando por las nuevas tecnologías, por la digitalización y por no tener miedo a la robotización».

De hecho, defendió la robotización porque, aunque admitió que «es verdad que para el mismo nivel de producto, destruye empleo; es el impulso al crecimiento económico que necesitamos».

Al ser preguntado por los datos del paro en la Región de Murcia, Sebastián señaló que son «buenos, en parte, porque mayo siempre es un buen mes estacionalmente hablando». Además de una «sustancial mejora del paro», señaló que hubo «un buen aumento de las afiliaciones».

«Yo creo que ya podemos decir que ya hemos recuperado el nivel de empleo previo a la crisis; tardamos hasta 2017 en recuperar el PIB y en 2019 finalmente hemos recuperado el empleo que había antes de la crisis. Ahora, lo que hay que hacer es seguir apostando por una economía que crezca cada vez con más empleo de calidad».