Unos vecinos de San Javier retiran el agua acumulada en su calle. Andrés Molina / AGM

'Alice' provoca 806 incidencias en la Región de Murcia

La mayor parte de las actuaciones han sido por achiques de agua en viviendas o locales y rescates; San Javier, Cartagena y Murcia concentran la mayoría de avisos

LA VERDAD

Sábado, 11 de octubre 2025, 15:08

El Centro de Coordinación de Emergencias 112 en la Región de Murcia recibió hasta las 14.30 horas de este sábado 973 llamadas correspondientes a 806 asuntos relacionadas con las consecuencias del paso de la dana 'Alice' por la Comunidad.

La mayoría de las incidencias han sido por achiques de agua en viviendas o locales (155 casos), rescates (106 llamadas) y obstáculos en la vía que dificultaban el tráfico (16 casos). Además, se han atendido 169 llamadas de ciudadanos que solicitaban información sobre las lluvias y tormentas registradas.

Por municipios, San Javier ha concentrado el mayor número de asuntos (266), seguido de Cartagena (111), Murcia (109), Torre Pacheco (62), San Pedro del Pinatar (53), Los Alcázares (36) y La Unión (15).

Ninguna de las incidencias registradas ha revestido especial gravedad, según apuntaron fuentes de Emergencias en un comunicado.

