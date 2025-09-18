La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Grupos de trabajo, durante la jornada en Cartagena. CARM

Alianza entre el Info y el sector de la biotecnología

El Centro Europeo de Empresas e Innovación de Cartagena apoya el crecimiento de las firmas de agricultura, salud y medio ambiente

LV

Murcia

Jueves, 18 de septiembre 2025, 23:53

La Consejería de Empresa, Empleo y Economía Social, junto con el Centro Europeo de Empresas e Innovación de Cartagena (Ceeic), ha puesto en marcha el proyecto 'Biotech Sinergia' «para consolidar el despegue del ecosistema biotecnológico regional», en colaboración con la Asociación de Empresas de Biotecnología de la Región (Abiomur).

El Instituto de Fomento (Info), que pertenece a la Consejería, busca especialmente impulsar las áreas de agricultura, salud y medio ambiente. En el marco de este proyecto, ayer se celebró en el Ceeic la jornada 'Impulso al Ecosistema Biotecnológico de la Región de Murcia', un encuentro dirigido a empresas de base tecnológica, filiales, empresas emergentes, departamentos de investigación y centros de investigación y desarrollo (I+D). El objetivo es dar conocer las infraestructuras y los servicios en el sector de la biotecnología y «favorecer sinergias, para fortalecer la conexión entre agentes del ecosistema biotecnológico regional». «Reforzamos un ecosistema que ya se está convirtiendo en motor de innovación y empleo, alineado con la hoja de ruta regional en competitividad y especialización inteligente», dijo el director del Info, Joaquín Gómez.

Publicidad

Publicidad

Top 50
  1. 1 Subida salarial del 0,5% para más de 62.000 empleados públicos de la Región de Murcia: cuándo se aplicará
  2. 2 Vuelven las lluvias y las tormentas a la Región de Murcia este fin de semana
  3. 3 Prisión provisional y sin fianza para el acusado de matar a su mujer en El Algar
  4. 4 Los empresarios de la Región de Murcia claman contra el «sobrecoste adicional» que supondría la atención en catalán
  5. 5

    La moda por la actividad física pone en forma los bajos comerciales de Murcia
  6. 6

    Segunda condena por el vertido de nitratos al Mar Menor desde desaladoras ilegales
  7. 7

    Una concejala de Calasparra presenta su dimisión, la segunda renuncia en el gobierno en menos de un mes
  8. 8

    La Comunidad da los primeros pasos para la nueva concesión de La 7 TV
  9. 9 Un terremoto de 3,5 grados se deja notar en Calasparra esta madrugada
  10. 10

    Alcaraz regresa al lugar donde inició su reinado como gran figura de la Laver Cup

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad Alianza entre el Info y el sector de la biotecnología

Alianza entre el Info y el sector de la biotecnología