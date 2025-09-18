Alianza entre el Info y el sector de la biotecnología El Centro Europeo de Empresas e Innovación de Cartagena apoya el crecimiento de las firmas de agricultura, salud y medio ambiente

La Consejería de Empresa, Empleo y Economía Social, junto con el Centro Europeo de Empresas e Innovación de Cartagena (Ceeic), ha puesto en marcha el proyecto 'Biotech Sinergia' «para consolidar el despegue del ecosistema biotecnológico regional», en colaboración con la Asociación de Empresas de Biotecnología de la Región (Abiomur).

El Instituto de Fomento (Info), que pertenece a la Consejería, busca especialmente impulsar las áreas de agricultura, salud y medio ambiente. En el marco de este proyecto, ayer se celebró en el Ceeic la jornada 'Impulso al Ecosistema Biotecnológico de la Región de Murcia', un encuentro dirigido a empresas de base tecnológica, filiales, empresas emergentes, departamentos de investigación y centros de investigación y desarrollo (I+D). El objetivo es dar conocer las infraestructuras y los servicios en el sector de la biotecnología y «favorecer sinergias, para fortalecer la conexión entre agentes del ecosistema biotecnológico regional». «Reforzamos un ecosistema que ya se está convirtiendo en motor de innovación y empleo, alineado con la hoja de ruta regional en competitividad y especialización inteligente», dijo el director del Info, Joaquín Gómez.