Sofocan el incendio originado en una furgoneta en Alhama de Murcia

LA VERDAD Viernes, 24 de octubre 2025, 12:46 Comenta Compartir

Bomberos del Consorcio de Extinción de Incendios y Salvamento de la Región de Murcia actuaron en la mañana de este viernes en Alhama de Murcia y procedieron a sofocar el incendio que se originó en una furgoneta. El suceso tuvo lugar alrededor de las 8.35 horas. Los ocupantes del vehículo lograron salir a tiempo y resultaron ilesos, según informaron fuentes del Centro de Coordinación de Emergencias 112 en la Región de Murcia.