La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
La furgoneta incendiada este viernes en Alhama de Murcia. CEIS

Sofocan el incendio originado en una furgoneta en Alhama de Murcia

Los ocupantes del vehículo pudieron salir y resultaron ilesos

LA VERDAD

Viernes, 24 de octubre 2025, 12:46

Comenta

Bomberos del Consorcio de Extinción de Incendios y Salvamento de la Región de Murcia actuaron en la mañana de este viernes en Alhama de Murcia y procedieron a sofocar el incendio que se originó en una furgoneta. El suceso tuvo lugar alrededor de las 8.35 horas. Los ocupantes del vehículo lograron salir a tiempo y resultaron ilesos, según informaron fuentes del Centro de Coordinación de Emergencias 112 en la Región de Murcia.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Cae una red con 30 detenidos por abandonar a sus hijos para beneficiarse de la acogida de menores migrantes
  2. 2

    El templo de las chuletas a la brasa está en Javalí Nuevo
  3. 3 El SMS instalará cámaras en las salas de espera de los servicios de Urgencias de Primaria ante el aumento de agresiones
  4. 4

    La mítica taberna El Garrampón de Murcia cumple 120 años: «Antes entraba la gente a caballo»
  5. 5 Hidrogea reduce la presión del agua en once zonas de Cartagena para garantizar el suministro
  6. 6 Hidrogea reduce la presión del agua en once zonas de Cartagena para garantizar el suministro
  7. 7 Casas desde 5.600 euros en la Región de Murcia: 30 fincas rústicas y viviendas a subasta
  8. 8 Rescatan a una kitesurfista por no poder salir del Mar Menor durante dos horas
  9. 9

    El Real Murcia piensa en Alcalá para sustituir al lesionado Saveljich
  10. 10 La Audiencia confirma los 6 años de internamiento para el menor que abusó de sus dos primas

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad Sofocan el incendio originado en una furgoneta en Alhama de Murcia

Sofocan el incendio originado en una furgoneta en Alhama de Murcia