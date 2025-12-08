Estas son las tres mejores pizzerías de la Región de Murcia, según un famoso campeonato nacional Uno de los locales ha conseguido el noveno puesto de España

María Ramírez Lunes, 8 de diciembre 2025, 16:46 Comenta Compartir

El campeonato La Mejor Pizza de España ya ha escogido las tres recetas ganadoras de esta edición. El ránking nacional no ha llevado al podio a ningún restaurante italiano de la Región de Murcia, a pesar de que contaba con cinco candidatos para hacerse con el oro. Mondo Napoli, Toxo Pizzería, Infraganti Pizza Bar, La Pizana y El Rubio Pizzeria & Smashburger fueron los locales que figuraban en el listado de los 145 participantes.

La buena noticia es que, aunque el triunfo ha caído en Madrid, hay un horno murciano entre el top 10 del país. La Pizana, ubicada en Lorquí, se ha colado en el puesto número nueve. Lo ha hecho de la mano de una elaboración llamada Broco, que parte del producto local y de temporada para rendir homenaje a la huerta murciana. Su precio es de 13,50 euros y lleva brócoli asado al horno, cebolla caramelizada, queso cheddar, queso de cabra, tomates cherry asados, pesto artesanal de ajo negro y almendras y un velo de tocino curado de chato murciano.

Las mejores de la Región de Murcia

La Región de Murcia atesora numerosos templos que rinden homenaje a la joya de la gastronomía napolitana. Muchos de ellos aterrizan guiados por nativos, mientras que otros aprenden la profesión a base de estudio y perfección. Independientemente de la raíz, es indiscutible que esta elaboración despierta el estómago en cualquier versión posible. No obstante, de los locales participantes, el certamen ha confeccionado el top tres de cada comunidad autónoma.

El oro de la Comunidad ha ido para La Pizana, ya que ha sido el único local regional que se ha metido entre los finalistas a nivel nacional. La plata ha sido para Mondo Napoli, ubicado en Alcantarilla, que se presentó con una propuesta llamada 'La Mamma Carbonara'. Se trata de una receta inspirada en la auténtica pasta carbonara pero con matices de cocina vanguardista y que cuesta 14,90 euros.

El tercer puesto lo ha conseguido Toxo Pizzería, que tiene su horno en Las Torres de Cotillas. Este local se postuló al certamen con 'Roxa', una propuesta que describen como «muy visual y con contrastes de sabores» y que está compuesta por una crema rosa que hacen de base con gorgonzola, aceitunas negras, bacon, guanciale, unos trocitos de crujiente de parmesano, melocotón en su jugo, unos toques de salsa trufada, hojas de albahaca fresca y un toque de orégano. El precio es de 13,40 euros.

