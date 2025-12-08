La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Palco presidencial del Cartagonova, con Noelia Arroyo y Alejandro Arribas, al centro, en primer plano. Antonio Gil / AGM

La alcaldesa de Cartagena regresa a un palco con mucho aroma a fútbol, con Rafa Mir, Mariano Sánchez y Víctor Fernández

Noelia Arroyo preside la zona de autoridades tras once meses de ausencia, al lado de Arribas y de una reducida presencia de directivos granas

Rubén Serrano

Rubén Serrano

Lunes, 8 de diciembre 2025, 20:45

Comenta

El regreso de la alcaldesa de Cartagena al palco del Cartagonova eclipsó los momentos previos al derbi. Noelia Arroyo llevaba once meses sin pisar la ... zona noble del estadio, desde el partido Deportiva Minera-Real Madrid del 6 de enero, y contra todo pronóstico volvió a presidir el estadio al parecer junto al nuevo presidente de la SAD albinegra, un Alejandro Arribas bastante respaldado en su primer derbi regional.

