La alcaldesa de Cartagena regresa a un palco con mucho aroma a fútbol, con Rafa Mir, Mariano Sánchez y Víctor Fernández

El regreso de la alcaldesa de Cartagena al palco del Cartagonova eclipsó los momentos previos al derbi. Noelia Arroyo llevaba once meses sin pisar la ... zona noble del estadio, desde el partido Deportiva Minera-Real Madrid del 6 de enero, y contra todo pronóstico volvió a presidir el estadio al parecer junto al nuevo presidente de la SAD albinegra, un Alejandro Arribas bastante respaldado en su primer derbi regional.

La máxima autoridad política de la ciudad desapareció de la vida pública del Efesé el 5 de enero, cuando acompañó a Paco Belmonte en el partido de los dieciseisavos de final de la Copa del Rey contra el Leganés. Desde ese momento, coincidiendo con la caída a los infiernos del club, los desplantes de la directiva y las numerosas manifestaciones contra la gestión de la SAD albinegra, únicamente aguantaron en el palco el concejal de Deportes José Martínez y la de Política Social Cristina Mora, de nuevo este lunes en primer fila. El palco del Cartagonova quemó durante mucho tiempo y esta vez se quedó pequeño.

Entre el delegado del Gobierno Francisco Lucas, la consejera Carmen Conesa y el director general de deportes Fran Sánchez taparon el vacío dejado por la gran ausencia política de la jornada, la del presidente de la Comunidad Autónoma Fernando López Miras. Por el lado grana, sin embargo, hay quienes desde la grada reclamaron la presencia de Felipe moreno. Al mandatario grana lo suplieron entre el vicepresidente Juan José Fernández, la presidenta institucional María del Mar Carrillo y el nuevo fichaje, un Juliano Camargo algo ausente y desubicado. Más en su salsa, charlando con unos y con otros, como si aún perteneciera a la entidad pimentonera, se vio a Antonio Pedreño, ahora en el otro lado del Puerto de la Cadena como patrocinador del Efesé.

Un puñado de concejales de la corporación local, salpicada por algunos patrocinadores, terminaron e llenar las primeras filas de la zona noble. A algunos, como al propietario de la constructora Sanimar, Manuel Nicolás, hacía bastante tiempo que no se le veía. Tampoco faltaron los chicos del baloncesto local, con el grupo de seguros Caesa representado por David Ayala y Carlos Eduardo Sánchez.

Entre tanto marea política, empresarial y de canapés también asomó bastante fútbol. Además de representantes y ojeadores un viejo aroma a césped envolvió la zona de autoridades. Ahí se erigió como gran protagonista Víctor Fernández, leyenda albinegra durante los años venideros en Segunda División al que probablemente le recorrió un 'déjà vu' cuando el fondo sur se puso en pie para aplaudir los saques de esquina locales. No hace tantos, en 2009, esas ovaciones eran para el eterno delantero emeritense. Ni lo reconocieron Javier Hernández y Jerónimo Barrales.

Muy cerca de él, pues de hecho se saludaron, reapareció también en el Cartagonova el eterno capitán Mariano Sánchez. El arquitecto pinatarense hacía años que tampoco se dejaba ver por casa, no tanto como por la Nueva Condomina, al protagonizar también un emotivo acto de homenaje a De Blasis por sus 500 partidos a pie de campo. En el paro, y quizá aprovechando las fiestas patronales de su querido barrio de la Concepción, acudió Juan Carlos Cordero. Al director deportivo de Tenerife y Zaragoza, entre otros muchos, le acompañó su hermano Pedro, comentarista para una de las radios locales acreditadas.

El centro de buena parte de las miradas estuvo sobre todo en Rafa Mir. El futbolista del Elche, de Primera División, se sentó justó en el centro de la zona noble bajo el foco de varios curiosos. El chico nació en Cartagena, se crió en Javalí Nuevo y anda ahora encontrando sus mejores sensaciones en el Martínez Valero tras su fatídico episodio extradeportivo en el Valencia.