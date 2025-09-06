Doce nuevos guardias civiles reforzarán el cuartel de Alhama de Murcia desde octubre La alcaldesa anuncia que la Policía Local también incorporará cuatro agentes en las próximas semanas

La alcaldesa y los participantes en la Junta, tras la reunión.

El municipio de Alhama de Murcia incorporará doce nuevos agentes de la Guardia Civil durante la primera quincena de octubre, lo que permitirá reforzar su presencia y mejorar la coordinación con Policía Local. Ese refuerzo coincidirá con la incorporación de cuatro nuevos agentes de Policía Local. Así lo anunció este viernes la alcaldesa, Rosa Sánchez, tras presidir la reunión de la Junta Local de Seguridad celebrada hoy.

En la reunión se han definido los dispositivos especiales para reforzar la seguridad durante las Fiestas Patronales 2025 en honor a la Virgen del Rosario, en coordinación con Guardia Civil, Policía Local, Protección Civil y brigadas municipales.

La Junta Local de Seguridad ha contado con la participación de la concejala de Seguridad Ciudadana y Tráfico, Leticia Pareja; el concejal de Festejos, Antonio García; el teniente de la Guardia Civil de Alhama, Santiago Hernández; el capitán adjunto de la Compañía de Lorca, José Manuel González; el técnico de Emergencias de Protección Civil, Pedro Sánchez; el secretario del Ayuntamiento, David Ré, y el asesor de la delegación del Gobierno José Manuel Abellán.

La alcaldesa destacó la plena disposición de la Guardia Civil para garantizar la seguridad, así como la atención de la Delegación del Gobierno a la solicitud del Ayuntamiento para reforzar el número de efectivos, al tiempo que ha lanzado un llamamiento a la responsabilidad ciudadana.

También valoró el papel de Protección Civil, brigadas municipales y servicios de limpieza, «cuya labor resulta esencial para el buen desarrollo de las fiestas».

La Junta reconoció la trayectoria del teniente Hernández, que se despide de Alhama después de tres años de servicio.