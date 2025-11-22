La CHS conectará las ramblas del Molino y de la Celada para prevenir inundaciones en Alhama El anteproyecto, que protegerá 150 viviendas, prevé una inversión de 6,4 millones de euros; la ejecución de los trabajos podría empezar en 2027

Paco Espadas Sábado, 22 de noviembre 2025, 10:08 Comenta Compartir

El presidente de Confederación hidrográfica del Segura (CHS), Mario Urrea, junto a la alcaldesa de Alhama de Murcia, Rosa Sánchez, presentaron ayer a los vecinos afectados por las avenidas de pluviales desde Sierra Espuña el anteproyecto de unión de las ramblas del Molino y Celada. El objetivo es reducir de forma considerable la probabilidad de inundaciones en caso de lluvias torrenciales.

Se trata del anteproyecto de laminación de caudales procedentes de avenidas de las cuencas de estas ramblas, en especial la del Molino, que ha causado desperfectos y daños en fincas, viviendas y empresas a lo largo de los años. Se trata de evitar que el agua atraviese zonas con viviendas y que salve zonas de cultivo anegadas, dando salida a los caudales hacia la rambla de las Salinas. Todo ello dimensionado, para un periodo de retorno de 25 años.

Los plazos de ejecución dependerá de las alegaciones que se puedan realizar. En la Confederación estiman que las obras podrían ser licitadas en 2027, siendo el presupuesto de ejecución de 6,4 millones de euros. «En breve se iniciarán los trámites de información publica y ambientales», apuntaron fuentes de la Confederación.

Una tubería soterrada de 1,2 kilómetros encauzará las aguas, que además serán retenidas a través de catorce diques

Urrea destacó la importancia de esta iniciativa de reducción de riesgos, si bien recordó a vecinos y autoridades que el riesgo cero no existe. «Tratamos de conseguir una protección superior y muy necesaria» matizó. Y el edil de Urbanismo de Alhama, Antonio José Caja, apuntó que «se busca una solución real a esta problemática», que afecta a más de 150 viviendas del municipio.

El anteproyecto recoge la conexión de la rambla del Molino con la Celada a través de un tramo soterrado de unos 1.200 metros de longitud, bajo un camino público. Esta tubería tendrá una anchura de 2,50 metros y una altura de 2, y dispondrá de capacidad para evacuar un caudal de 15 metros cúbicos por segundo.

Antes de este enlace, las aguas se verían contenidas en catorce diques de laminación, que tamreducirían la velocidad del caudal. Estas barreras, en una fase posterior, serían repobladas con vegetación. Las aguas discurrirán hasta la rambla de Las Salinas y en cauce abierto, para impedir las grandes lagunas que se forman en los Saladares. Esta última rambla absorbería hasta el 80% de estas aguas. Que sobre la mesa la posibilidad de realizar un nuevo proyecto para la de las Salinas, de ser necesario.

Vecinos y Ayuntamiento

«Se procederá al encauzamiento de la rambla del Molino en una longitud de 1,267 kilómetros y de la rambla de la Celada en una longitud de 1,176 kilómetros, así como la interconexión de estas», precisaron desde la CHS.

La alcaldesa, Rosa Sánchez, señalo que «se trata de una zona que, desde hace años, presenta problemas de inundaciones durante episodios de fuertes lluvias. Por eso, a lo largo del tiempo, los vecinos nos han transmitido la necesidad de realizar intervenciones concretas para mitigar estos riesgos».