«'Curro' se volvió loco cuando me vio» María Jesús García y su marido, Juan Belmonte, sujetan con cuidado a 'Curro'. / juan carlos caval / agm Un matrimonio, con la ayuda de la Policía Nacional, recupera a su perro tras quedar con el hombre que se lo robó y que lo vendía en internet JORGE GARCÍA BADÍA Murcia Viernes, 27 julio 2018, 02:12

Sus orejas 'pelaícas' y el lunar negro que tiene cerca de sus partes íntimas son inconfundibles. «Cada vez que mi marido y yo mirábamos la fotografía pensábamos que se parecía mucho a nuestro perro», relata a 'La Verdad' María Jesús García. Ni ella ni su esposo, Juan Belmonte, terminaban de creerse que el mini pinscher que un particular vendía por 100 euros, a través del portal milanuncios.com, era su 'Curro', el mismo cuyo robo había denunciado el matrimonio días atrás. «El perro me lo habían quitado el 5 de julio y el anuncio lo vimos el 12 de julio».

El can lo tenían en una parcela de su propiedad en Javalí Nuevo y se lo robaron tras romper la valla perimetral. «Mi marido fue el que encontró el anuncio en internet, está suscrito a milanuncios.com. Precisamente, a través de esta página adoptamos a 'Curro' hace siete meses». El texto que colgó el vendedor era telegráfico: 'Vendo mini pinscher, macho, con un año, acostumbrado a casa con niños'. Al matrimonio le consumía la idea de que podían estar tratando de hacer caja con su mascota y decidieron llamar al vendedor para comprobar si se trataba de 'Curro'. «Le dije que estaba interesada y me contestó que el perro tenía todas las vacunas porque lo había criado con niños».

El encuentro con el vendedor lo cerraron después de ampliar la denuncia del robo, informando en la Comisaría de Policía Nacional de Alcantarilla, de que habían puesto a la venta a su perro en internet. Tal acusación la acompañaban con una captura del anuncio. De forma que coordinaron con los agentes la cita. «Mi marido y yo fuimos valientes porque no sabíamos con qué tipo de gente nos íbamos a encontrar».

María Jesús, en tono jocoso, cuenta que «como el CSI, nos hicimos pasar por compradores». Y como buenos investigadores tomaron medidas de seguridad: «Decidimos quedar en el aparcamiento de un supermercado de Alcantarilla porque hay mucho trasiego de gente». El sospechoso llegó en un turismo, acompañado de un niño y el can. «En cuanto bajaron del coche, 'Curro' se volvió loco cuando me vio». El vendedor no se lo pensó un segundo y se dio a la fuga al sospechar de que se trataba de la dueña del perro.

«El niño se quedó solo y se fue a un bar próximo donde estaba su padre». Al parecer, este hombre era un compinche que observaba la operación desde la distancia, pero María Jesús, de 60 años, y Juan, de 58 años, no dudaron en ir tras el menor para reclamar a su mascota.

«Cuando llegaron los policías nacionales este hombre me tiró el perro a la cara y me dijo delante de ellos: 'tendría que cogerlo del pescuezo y partirlo en dos'». Los agentes procedieron a detener a este individuo, español, de 45 años, como presunto autor de un delito de robo con fuerza. También le devolvieron a la mujer a su perrito, de 3 años, tras comprobar, según fuentes de la Jefatura Superior, que «el can, nada más ver a su legítimo propietario, atendió a los requerimientos de este, mostrándose afable y cercano».

Le cortaron con un bisturí

Al detenido también se le imputa otro delito de maltrato animal por practicarle una 'cirugía' casera al mini pinscher para quitarle el chip. «Le hicieron un corte con un bisturí para sacárselo», se lamenta María Jesús. «Estaba tiritando cuando lo recuperé, lo tuve que llevar al veterinario porque también había perdido algo de peso».

Esta mujer, este año, fue denunciada ante la Policía Local de Murcia por un supuesto delito de maltrato animal porque en su parcela de Javalí Nuevo tiene gallinas, conejos, perros... y ayer, tras jugarse el tipo para recuperar a 'Curro', se preguntaba: «¿Quién maltrata? Yo soy una amante de los animales».