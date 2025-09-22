La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

El edificio del Ayuntamiento de Águilas en una imagen de archivo. Ayto. Águilas

Suspenden la oposición para cubrir tres plazas de administrativo en Águilas

El Ayuntamiento aplaza la realización de la primera prueba, prevista para este lunes, hasta que se resuelvan las alegaciones formuladas por el sindidcato Comisiones Obreras

LA VERDAD

Lunes, 22 de septiembre 2025, 13:10

El Ayuntamiento de Águilas anunció que suspende la realización de la primera prueba selectiva de la oposición, que debería haber comenzado este lunes, para cubrir 3 plazas de Administrativo, hasta que no se resuelvan las alegaciones presentadas por Comisiones Obreras.

El sindicato considera que ha podido existir «un conflicto de intereses e incompatibilidad» en el nombramiento de algunos miembros del tribunal calificador, ya que «algunos aspirantes que tienen la condición de funcionarios interinos tienen una relación directa como jefe y subordinado; es decir, algunos miembros del tribunal calificador deberán juzgar a opositores que están bajo su autoridad».

Asimismo, Comisiones Obreras también ha denunciado la «poca transparencia y el derecho a la información a la que tienen derecho los opositores, ya que no se han publicado los motivos por los cuales se ha recusado al órgano de selección, así como el motivo por el cual ha sido sustituida una vocal del tribunal calificador y su sustitución no ha sido publicada en el BORM».

La organización sindical también lamenta que «posiblemente algunas actuaciones que se están llevando en este procedimiento selectivo pudieran ocasionar daños o perjuicios irreparables, o al menos de difícil reparación».

