Cuatro detenidos en Águilas por el secuestro de dos personas, una de ellas menor de edad

Raúl Hernández Viernes, 4 de abril 2025, 19:40 Comenta Compartir

La Guardia Civil detuvo el pasado miércoles a cuatro miembros de un clan gitano de Águilas por el secuestro y agresión de dos personas, una de ellas menor de edad. Los hechos se remontan al 19 de marzo, cuando dos personas, una de ellas menor de edad, fueron presuntamente retenidas y golpeadas por miembros de un conocido clan de Águilas, por un incidente relacionado con un supuesto robo en una vivienda. La Guardia Civil, en colaboración con la Policía Local, logró liberar a las víctimas tras recibir varios avisos de vecinos.

Según las diligencias policiales, los agresores acudieron al domicilio de una de las víctimas y le dijeron que tenía que acompañarlos, que iban a dar una vuelta para ver si tenía algo que ver con el robo. «Una vez me monté en el coche, iniciaron la marcha, diciéndome 'te vamos a llevar, te vamos a atar y a pegar y te vamos a dejar a oscuras hasta que lo cuentes todo'», declaró la víctima a los agentes. Según su testimonio, el joven fue trasladado a una cuadra, donde «me ataron con cadenas de las piernas al enganche de un remolque» y sufrió agresiones durante dos horas, mientras los agresores le insistían: «Te vamos a dejar aquí varios días hasta que nos des todo lo que has robado», le dijeron.

Por su parte, el menor explicó que un vehículo se detuvo a su altura y un hombre le pidió que subiera. «Le dije que no, por lo que bajó, me cogió de la camiseta y me introdujo en el asiento trasero por la fuerza» y le llevaron al chiquero. Allí, le ataron a una silla y le golpearon, mientras le amenazaban exigiéndole que les devolvieran un bolso con joyas y dinero; que le iban a pegar un tiro y lo iban a echar a un pozo. Posteriormente, ambos fueron trasladados a una cochera, lugar donde fueron liberados por la Guardia Civil y la Policía Local tras recibir varias llamadas de los vecinos.

Inicialmente, las víctimas se negaron a denunciar por miedo. Una de ellas explicó a los agentes en el centro de salud que no querían denunciar ni identificar a los presuntos autores por miedo a las represalias que pudieran sufrir. Sin embargo, el 20 y 27 de marzo, ambos presentaron denuncias y aportaron todos los detalles del secuestro y las agresiones que sufrieron en la cuadra y la cochera.

La Guardia Civil inició una investigación para arrestar a los presuntos autores del secuestro, pero los cuatro miembros del clan se presentaron voluntariamente en el cuartel de la Guardia Civil el pasado miércoles con sus abogados, entre los que se encuentra al letrado Eduardo Simó, del despacho Simó Abogados. Fueron detenidos acusados de los delitos de detención ilegal, lesiones, robo con violencia, trato degradante y asociación ilícita. Este viernes quedaron en libertad, tras prestar declaración ante el titular del Juzgado de Instrucción número 6 de Lorca.