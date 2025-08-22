La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Reparto de fruta en un colegio. G. Carrión/ AGM

Agricultura llevará el reparto de frutas y verduras a 299 centros educativos

LA VERDAD

MURCIA

Viernes, 22 de agosto 2025, 23:04

El Gobierno regional trabaja en el diseño de la nueva convocatoria del Programa de Consumo de Frutas, Hortalizas y Leche en las Escuelas para el curso 2025/2026, en el que participarán los alumnos de 299 centros. Se invertirán un total de 830.000 euros en esta iniciativa, que goza de gran acogida por los centros educativos, «ya que permite a los alumnos familiarizarse con el consumo de frutas y hortalizas, así como adoptar una dieta equilibrada y saludable».

Los productos hortofrutícolas a repartir contemplados en el Plan Estratégico Regional son: melón, sandía, frutas de hueso, frutas exóticas, cítricos, uvas de pepita, uva de mesa, plátano, fresas, zanahoria, tomate cherry, guisantes, habas, coliflor, brócoli y lechugas. En cuanto a la leche y los productos lácteos, serán: leche pasteurizada, queso, cuajadas, yogur y otros derivados lácteos.

Más de 72.000 escolares de la Región de Murcia recibieron cerca de 800.000 raciones de frutas y hortalizas el curso pasado. El plan de consumo de frutas y verduras en las escuelas se creó con el objetivo de fomentar el consumo de estos productos entre la población infantil como estrategia de lucha contra la obesidad y los riesgos de enfermedades graves en la edad adulta, además de contribuir a alcanzar los objetivos de la Política Agraria Común (PAC).

La consejera de Agricultura, Sara Rubira, subrayó el «compromiso con un plan que persigue objetivos diversos, como el de concienciar a los menores sobre una alimentación variada en la que las frutas y hortalizas deben estar muy presentes, fomentar el consumo de productos de la Región y seguir ayudando a nuestros agricultores».

