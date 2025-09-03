El aeropuerto de la Región de Murcia se libra de los recortes de Ryanair, que podría aumentar su oferta La Comunidad no se ve salpicada por la 'guerra' de las tasas entre Aena y la aerolínea irlandesa, que prevé eliminar un millón de plazas en España

El aeropuerto regional se ha librado de los recortes y cierres anunciados por la compañía irlandesa Ryanair en varias bases españolas para la próxima temporada de invierno como consecuencia de la 'guerra' que mantiene con Aena sobre las tasas aeroportuarias. Bien al contrario, todo apunta a que la actividad de Ryanair podría crecer en el aeropuerto de Corvera porque los precios son más competitivos, indican diversas fuentes. Lo mismo sucedería en Alicante y Málaga.

La compañía irlandesa es la que más viajeros mueve en el aeropuerto de la Región de Murcia, donde opera 9 destinos de los 23 que existen en la actualidad. Ryanair ofrece enlaces con East Midlands, Birmingham, Bournemouth, Dublín, Glasgow, Londres-Luton, Londres-Stanted y Manchester. En breve se conocerá su oferta para la temporada de invierno-primavera.

La aerolínea irlandesa no reveló sus planes para la Región de Murcia y se ciñó al comunicado y a las declaraciones el CEO de la compañía irlandesa, Eddie Wilson, quien anunció unos recortes de un millón de plazas en aeropuertos secundarios (el 16% de su capacidad en España), que afectarán en mayor medida a Santiago, donde cierra su base de dos aviones; a Vigo, donde suspende todos los vuelos a partir del 1 de enero; Zaragoza (-45% de capacidad), Santander (-38%), Asturias (-16%) y Vitoria (-2%). Además, continuará sin operar en los aeropuertos de Valladolid y Jerez durante el invierno. También reducirá un 10% su oferta de asientos en Canarias (400.000 plazas) con una cancelación de 36 conexiones con la Península y la suspensión de todos sus vuelos a Tenerife Norte desde el 1 de octubre.

A su juicio, Aena y el Gobierno español, su accionista mayoritario, «han fallado a las regiones españolas, cuyos aeropuertos están casi un 70% vacíos. «Por el contrario, otros aeropuertos y países como Italia, Marruecos, Croacia, Albania, Hungría y Suecia están reduciendo los costes de acceso (especialmente en los aeropuertos regionales) para impulsar el tráfico, el turismo y el empleo, lo que hace que las regiones españolas sean irremediablemente poco competitivas», manifestó Wilson.

El Gobierno asegura que «no se someterá» a las «decisiones arbitrarias» de una compañía en alusión al recorte de plazas anunciadas por Ryanair, según afirmó el ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu. Ryanair cancelará un total de 36 conexiones directas con la España regional y las Islas Canarias. Todo ello supone que se desviarán dos millones de plazas anuales a Italia, Marruecos, Croacia y Albania «Ryanair mantiene su compromiso con España, pero no podemos justificar una inversión continuada en aeropuertos cuyo crecimiento se ve bloqueado por tasas excesivas y poco competitivas», afirmó Wilson, quien ha asegurado que el verdadero problema es que las tarifas en aeropuertos grandes y regionales tienen poca diferencia.

El peligro ante la falta de conectividad para varios territorios llega en un momento crucial para el sector turístico, ya que algunas de las ciudades afectadas son zonas medianas menos masificadas y donde estaba empezando a despegar el turismo. En este sentido, fuentes del Ministerio de Transportes aseguran a este periódico que «no habrá perjuicio para los usuarios» porque «la oferta de asientos seguirá subiendo a pesar de Ryanair».

El presidente y consejero delegado del gestor aeroportuario Aena, Maurici Lucena, arremetió duramente contra Ryanair, acusando a la aerolínea de desplegar una estrategia de comunicación basada en la «deshonestidad», la «mala educación» y el «chantaje» para conseguir beneficios económicos. «Es una pena que la política de comunicación y de relaciones institucionales de Ryanair esté guiada por el fariseísmo, la mala educación y el chantaje», asegura Lucena en un comunicado en el que denuncia a la compañía irlandesa «falsear la realidad» y utiliza la intimidación para obtener ventajas a costa del dinero de los contribuyentes.

La raíz del conflicto radica en la propuesta de Aena de subir las tarifas aeroportuarias en 0,68 euros en 2026, una decisión que, según la empresa pública, se basa en la aplicación de fórmulas matemáticas objetivas y se ajusta a una aprobada por el PP en 2014. Aena defiende que esta subida es «insignificante» para la decisión de un viajero, y subraya que Ryanair ha incrementado el precio de sus billetes un 21% en el último año. Además, el comunicado de Lucena desmiente varias afirmaciones de Ryanair, como que las inversiones de Aena las pagan las aerolíneas: «Aena las sufraga íntegramente con su propio dinero». «Sostener lo contrario es un sofisma equivalente a decir que las inversiones de Ryanair cuando adquiere aviones para su flota las pagan los pasajeros que compran los billetes de avión de la aerolínea irlandesa; o que las inversiones de Inditex en sus fábricas las pagan los ciudadanos que compran sus prendas de vestir», explica.

Según Aena, la propuesta de tarifas cero en aeropuertos regionales, como propone Ryanair, no es sostenible financieramente y solo es posible si se subvenciona con dinero público. El gestor aeroportuario reitera que sus tarifas son las más competitivas de Europa.

528.000 viajeros hasta julio y un leve incremento del 2% El aeropuerto de la Región de Murcia registró un movimiento de 528.000 viajeros entre enero y julio de este año, con un incremento del 2% respecto al mismo periodo del ejercicio anterior. La mayor parte del tráfico corresponde a usuarios extranjeros (470.216), mientras que los pasajeros de destinos nacionales descendieron un 10,2% en ese periodo. El aeropuerto regional aún sigue lejos de las cifras de ocupación previas a la pandemia. El año pasado llegó a los 909.821 pasajeros tras una subida del 3,6% que, no obstante, está lejos del incremento que experimentó el aeropuerto de Alicante, que llegó a 18,3 millones.