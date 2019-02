Carlos Muñoz Beraza: «Me parece improbable que Corvera llegue a ser un fracaso» Carlos Muñoz posa en el nuevo aeropuerto de Murcia, con la torre de control al fondo. / Javier Carrión / AGM El consejero delegado de Volotea cree que «si Murcia aporta muchos pasajeros a Alicante, es evidente que quedan cosas por hacer; el traspaso dependerá del tráfico y de las aerolíneas» MANUEL BUITRAGO Domingo, 17 febrero 2019, 18:44

Dirige una compañía de altos vuelos, y lo hace teniendo los pies en el suelo. Carlos Muñoz Beraza (Murcia, 1969) respira franqueza cuando habla de la primera ruta que abrirá Volotea entre Murcia y Asturias; a la vez que confía en que el nuevo aeropuerto alcance en pocos años los 4 millones de pasajeros. El próximo día 28 participará en el Foro de Infraestructuras que organiza 'La Verdad', y avanza que se abre una «época interesante» para la Región de Murcia, que empieza a estar en el mapa con el aeropuerto de Corvera y otros proyectos que hay en marcha. Carlos Muñoz fundó Volotea en el año 2012 -después de crear con éxito Vueling-, que ya opera 319 rutas en más ochenta ciudades medianas de trece países. No para de crecer, y este año transportará más de 7,5 millones de pasajeros.

-Volotea operará entre Murcia y Asturias la primera ruta nacional del aeropuerto de Corvera. ¿Cuántas reservas tienen ya?

-La respuesta es buena, aunque 'no para tirar cohetes' aún, como se dice coloquialmente. Va cogiendo buen ritmo. No hay que olvidar que empezaremos a volar a finales de mayo, y que estamos a mitad de febrero. Los españoles en general no reservan con demasiada antelación, sobre todo si el vuelo es nacional. A efectos prácticos va bien, aunque quedan cosas por hacer. Ofertamos inicialmente 8.500 asientos para la temporada de verano y lo hemos ampliado casi a 10.000 porque confiamos en que esta ruta sea muy demandada. Lo primero que permite saber si una ruta va bien es si se meten más vuelos. Es la prueba del algodón. Otro dato interesante es conocer en qué dirección se están vendiendo más vuelos. Se puede pensar que Murcia, porque es más grande, pero lo cierto es que Asturias genera en estos momentos el 85% del tráfico.

-¿A qué lo achaca? ¿Atrae más el clima mediterráneo?

-Ese es un factor. Volotea es una compañía que empieza en Asturias, donde nos conocen más porque llevamos cinco años operando allí. Tiene que ver mucho con el conocimiento de la marca, y de momento por cada billete que se vende en Murcia, se venden cinco en Asturias. En verano, quizás la proporción sea más cercana al 50%. Los vuelos están disponibles desde 25 euros.

-¿Qué perspectivas le ve al nuevo aeropuerto de Corvera, como relevo de San Javier? ¿En qué medida va a cohabitar con Alicante?

-Nosotros hemos puesto nuestro grano de arena abriendo esta ruta. Lo importante, y lo que va a determinar el éxito de este aeropuerto, es saber con qué rapidez crece. Aena anunció que su primer objetivo es alcanzar los 1,2 millones de pasajeros que tuvo San Javier el año pasado. A mí no me extrañaría que esa cifra llegue muy pronto. Las compañías que vamos a operar ya tenemos a la venta más de medio millón de asientos para este verano. Ryanair creo que dispone del 60%, con 20 destinos entre abril y octubre; mientras que easyJet tiene el 25% de la capacidad. Esa sería más o menos la foto en estos momentos. Me parece un buen dato, bastante razonable, si el objetivo inicial es llegar a esos 1,2 millones. Aena quiere alcanzar los 4 o 5 millones anuales al final de la concesión, aunque creo que llegará a esa cifra mucho antes. A mí me gustaría que fuera así.

-¿Puede haber un trasvase de pasajeros de Alicante a Murcia ?

-Alicante está al lado, con más de 12 millones de pasajeros al año. La clave es qué porcentaje de Alicante es realmente tráfico de Murcia. Si fuera un tercio, aunque el dato real no se conoce, pueden caer de este lado cuatro millones de pasajeros. La rapidez dependerá del tráfico y las aerolíneas. Ahora todo el foco está puesto en que este aeropuerto funcione bien; hay que apoyarlo entre todos. De acuerdo con los resultados de este verano, en Volotea decidiremos añadir rutas adicionales en las siguientes temporadas. Pueden ser dos o tres. Según como vaya ese traspaso de pasajeros de Alicante a Murcia, puede ir más rápido o más lento. Sucederá también con otras compañías, ya que todas se miran entre sí, sobre todo Ryanair y easyJet. Siempre hemos sido francos, diciendo que los mercados potenciales para Murcia son del norte de Europa, principalmente de Inglaterra. Este no es un mercado natural para nosotros. Somos más fuertes en el norte de España, Francia e Italia.

-Volotea ya tiene una importante presencia en Alicante, también con una ruta a Asturias.

-Para nosotros va a ser interesante ver cómo funciona la ruta entre Murcia y Asturias, ya que también tenemos otra en Alicante. Además, desde Alicante operamos con Nantes, Burdeos, Marsella y Lyon, junto con Venecia y Bilbao. En estos momentos tenemos 10.000 asientos en Murcia y 120.000 en Alicante, en una proporción de más de uno a diez. Si Murcia aporta aproximadamente un tercio del volumen de pasajeros, es evidente que todavía quedan cosas por hacer. La duda puede estar en si el aeropuerto de Murcia será un éxito rotundo o 'solo un medio éxito'. Personalmente, me parece altísimamente improbable que este aeropuerto sea un fracaso, por estar donde estamos, en una zona de gran atractivo turístico. Sería una sorpresa grande si no tiene éxito a medio o largo plazo. A corto, habrá que tener un poco de paciencia.

El norte de África se recupera

-¿Cómo ha arrancado el año en el mercado aeroportuario, siempre ligado al turismo?

-Venimos de muchos años de crecimientos muy fuertes. Aena, el grupo aeroportuario más grande del mundo, llegó el año pasado a los 263 millones de pasajeros. Desde el año 2015 ha aumentado de media entre el 8% y el 9%, que es mucho más de lo que ha crecido la economía. Y eso es lo que seguimos viendo. Se va ralentizando un poco, y quizás este ejercicio en lugar de crecer al 6% como el año pasado, se haga al 4%, pero se mantiene un buen ritmo. Luego está la foto grande, es decir las posibilidades de recuperación de los países del norte de África, donde la gente no iba porque estuvieron muchos años machacados por el terrorismo. Parece que parte del tráfico puede volver a Egipto, Túnez y otros países, lo cual también será bueno para ellos. La duda está en cuántos pasajeros cogía 'prestados' España, como sitio seguro dentro de la UE.

-¿Qué opina de las rutas subvencionadas como obligación de servicio público? Se ha planteado en Murcia para enlazar con Madrid.

-Nosotros no participamos en ninguna. En términos generales, opino que hay que dejar que el mercado decida. Por otro lado, entiendo que según cómo de aislado pueda estar un territorio, se implante una obligación de servicio público financiada con dinero público. Un caso especialmente claro son las islas.

-En términos generales, ¿considera que las compañías 'low cost' sacrifican la calidad del servicio a los pasajeros para ofertar precios cada vez más bajos? ¿En qué se diferencia Volotea?

-Todo el mundo ha tenido que ir al 'low cost' para ofrecer precios competitivos, llámese Volotea, easyJet, Iberia o Air France. Ahora cuesta mucho menos volar que hace diez o quince años. Dicho esto, creo que hay dos tipos de compañías 'low cost': las que hacen lo que usted dice, en el sentido de que cualquier cosa vale, y las otras aerolíneas que actúan de forma diferente, como la nuestra. Por ejemplo, hay una política en la que te cobran por llevar equipaje en cabina, lo cual es tremendo. En Volotea ofrecemos un precio competitivo con una buena experiencia, y en nuestros vuelos se pueden llevar dos equipajes a bordo sin pagar. La política de equipajes es una clara barrera. Esto es solo un ejemplo; luego está la terminal del aeropuerto en la que operas y el personal que contratas, que son otros asuntos relevantes. En Volotea nos gusta operar en las terminales nuevas, como la de Murcia o la que existe en Burdeos. Creo que el 'low cost' no tiene que ir a costa de la experiencia del cliente. Al pasajero no le tienes que dar 'bogavante y champán', por ejemplo, pero sí puedes tener un modelo que le guste. En Volotea ofrecemos vuelos cómodos con tarifas competitivas a partir de 25 euros.

Contaminar menos

- ¿Las aerolíneas están en una permanente guerra de precios?

-Sí, pero más que llamarlo guerra de precios creo que la gente se ha acostumbrado al hecho de que volar en distancias cortas por España y por Europa no debe costar más de 40, 50 o 60 euros. O tienes esos precios, o los usuarios no vienen. Es cierto que en julio y agosto, cuando viaja todo el mundo, los precios suben, pero a lo largo del año los pasajeros se han acostumbrado a eso. Hace unos días tuve una entrevista en la principal televisión francesa y salió a colación que antes iba todo incluido en el billete. Ahora, sin embargo, lo compras a la carta. Antes todo el mundo pagaba por todo, pero ahora el pasajero paga por tener flexibilidad en el billete. Para muchos jóvenes, mileuristas y familias las vacaciones suponen un gasto importante, y hay cosas que no quieren o no necesitan. Les da igual ir en una fila que en otra del avión, o escogen una fecha sin flexibilidad. Sacan el billete a la carta, lo cual considero que es mejor para el usuario y para la compañía. Si quieres precios muy baratos tienes actuar así. Lo hacen casi todas las compañías, incluso las tradicionales.

-El mundo de las compañías aéreas está un poco revuelto. Algunas cierran, otras muerden más de lo que pueden ...

-Es un sector muy competitivo. Lo importante es que tengas una estrategia clara. Hay compañías con una confusión total. Otras abarcan demasiado, lo hacen contra muchos competidores y además actúan de forma muy rápida. Y todo al mismo tiempo. Volotea tiene una estrategia muy clara y elaborada y por ese motivo crecimos el año pasado un 40% en España, transportando 1,2 millones de pasajeros.

-Otro síntoma es la decisión de Airbus de abandonar la fabricación del modelo A380. ¿El mercado no quiere aviones tan grandes?

-Es evidente que ese tipo de aviones no entra en nuestros planes. Aunque le parezca curioso, a lo lejos tiene algo que ver con Volotea. Creemos que la gente quiere volar de punto a punto. Si viajas de Murcia a Asturias, por hablar de la ruta que vamos a abrir, no quieres pasar por Madrid. Cuando metes un vuelo directo, crece cuatro o cinco veces más. Hace veinte años, Airbus pensó sin embargo que iba a funcionar más el sistema de los hub (puntos de conexión y distribución de vuelos). Boeing quizás lo vio mejor y optó por aviones menos grandes y de dos motores. Cuando un punto tiene suficiente potencial, ya no pasa por un hub. Nosotros unimos destinos punto a punto. Por ejemplo, conectamos Nantes con otras 34 ciudades.

-¿Cual es la política de Volotea para combatir las consecuencias del cambio climático?

-A nivel de industria existe un problema. El porcentaje de emisiones de aerolíneas es bajo sobre el total, creo que solo estamos en el 3%, pero contaminamos y eso tiene un impacto más grande. Las emisiones de CO2 a 10.000 metros de altura son más dañinas. La industria ha propuesto un formato a nivel global que regula la Asociación de Transporte Aéreo Internacional (IATA). En Europa, que somos más serios y lideramos estos compromisos medioambientales, lanzamos en el año 2012 el control y el pago de emisiones. Para contaminar, tienes que compensar. Aparte del posible idealismo, es un incentivo para contaminar menos, ya que como buen gestor y empresario tienes una obligación de reducir el impacto. Todas las compañías vamos metiendo aviones con motores que contaminan menos. En Volotea, además, sustituimos dos vuelos por uno. El punto a punto deja menos marca medioambiental. Trabajamos en mil cosas más para combatir los efectos del cambio climático. Mi compañía paga cada año entre 10 y 12 millones de euros por derechos de emisión. Bajar un 10% representa un millón de euros y eso te mueve, no solo por idealismo, que también.

-Su compañía está a salvo del 'Brexit'... ¿Por qué no entraron en el mercado del Reino Unido?

-El pasaje inglés no es nuestro segmento. Con la que está cayendo, tenemos suerte. No creo que fuéramos más listos ni que tuviéramos una bola de cristal, aunque ya sonaba mal lo del 'Brexit'. Era una cuestión de oferta y demanda. Hay muchísimas rutas y muy bien servidas. No solo por Ryanair y easyJet que son muy fuertes, hay otras compañías. Nosotros tenemos exposición cero al 'Brexit'.

-La red de alta velocidad sigue creciendo en España. ¿Comerá más mercado a las rutas domésticas?

-El AVE tiene una estructura radial y el debate que había hace diez años consistía en saber cuánto tráfico podía restar al puente aéreo Madrid-Barcelona, que era la ruta más grande del mundo, sin exageración. El puente aéreo llegó a tener 5 millones, y ahí también estábamos Vueling y Air Europa. Con el AVE, ese tráfico se quedó a la mitad. A mí también me encanta el tren porque vas más relajado y te deja en el centro de la ciudad. Para el viaje de negocios, sin embargo, creo que se utiliza más el avión. Por regla general, todo lo que esté a menos de dos horas o dos horas y media, se va al tren. A nosotros no nos afecta nada, al no volar en doméstico a Madrid. Ahora hemos lanzado la ruta Bilbao-Coruña por la cornisa cantábrica. En tren se tarda mucho. Tren y avión se complementan perfectamente.

-¿Considera que Murcia es una región aislada, mal comunicada?

-Considero que con el aeropuerto y con muchas cosas más empezamos a estar en el mapa. Me llamó la atención que el presidente Fernando López Miras dijera que nos ha costado 90 años tener un aeropuerto civil. Son tres generaciones... Desde los tiempos de mi bisabuelo, cuando empezó nuestra empresa familiar en Murcia, mi ciudad natal. Hace falta que el aeropuerto vaya teniendo más vuelos, y también enlaces por autobús a los puntos costeros. Con los otros proyectos de infraestructuras que hay en marcha, como el AVE, las mejores conexiones ferroviarias y las autovías, empieza una época interesante y en Volotea estaremos muy orgullosos de participar.