Adif envía la información de las obras del AVE en Murcia a Fomento

Este martes, y después de cuatro peticiones, la Consejería de Fomento recibió a través de la Sociedad Murcia Alta Velocidad (MAV) la documentación acreditativa ... de los contratos y modificaciones en las obras del AVE en Murcia, solicitadas tanto a esta entidad como a Adif. Así lo confirmó también el propio administrador ferroviario a este periódico, confirmando que atendió el último requerimiento trasladado la pasada semana por el secretario general de la Consejería, José Ramón Lajara, a través de una carta al presidente de Adif, Luis Pedro Marco de la Peña.

A pesar de que Fomento no ha difundido el contenido ni el alcance de esa respuesta que pedían desde el pasado mes de julio sobre un expediente que a día de hoy se encuentra judicializado, fuentes de este departamento señalan que «en ella no se aporta un informe elaborado donde se evalúe si efectivamente las obras se encuentran afectadas por esas posibles mordidas de dinero que recoge el informe de la UCO y en qué medida podrían haber afectado a la calidad de los materiales empleados, a la ejecución de las obras o si, por el contrario, supuso un incremento injustificado de los costes».

Se refiere así el Ejecutivo autonómico al contenido del informe elaborado por los investigadores de la Guardia Civil sobre el ex secretario de organización del PSOE, Santos Cerdán, y las presuntas comisiones ilegales que habría cobrado por mediar en estas adjudicaciones, como desprende la UCO de las grabaciones interceptadas a Koldo García, quien fuera asesor de José Luis Ábalos en el Ministerio de Transporte. El informe eleva a 550.000 euros la cuantía que podrían haber obtenido de la mediación para los contratos en Murcia, licitados entre 2018 y 2019.

Desde la Consejería de Fomento matizan que «se ha solicitado un informe que aclare esta situación, no que se reenvíe lo que ya se informó hace años». Para el departamento de Jorge García Montoro, «no se entiende que desde Adif no hayan informado motu proprio de cualquier presunta irregularidad y que el Ejecutivo regional haya tenido que solicitar hasta en cuatro ocasiones la información, sin recibir hasta el momento el informe requerido».

Estas obras son contratadas a través Murcia Alta Velocidad, en la que, además del Ministerio de Transportes y Adif, también están participados en su junta de accionistas la Comunidad Autónoma y el Ayuntamiento de la capital.