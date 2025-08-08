La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Adif envía la información de las obras del AVE en Murcia a Fomento

La Consejería considera que esto no responde a las aclaraciones que esperaban sobre las mordidas de Cerdán, Ábalos y Koldo García

Lázaro Giménez
Manuel Buitrago

Lázaro Giménez y Manuel Buitrago

Viernes, 8 de agosto 2025, 00:21

Este martes, y después de cuatro peticiones, la Consejería de Fomento recibió a través de la Sociedad Murcia Alta Velocidad (MAV) la documentación acreditativa ... de los contratos y modificaciones en las obras del AVE en Murcia, solicitadas tanto a esta entidad como a Adif. Así lo confirmó también el propio administrador ferroviario a este periódico, confirmando que atendió el último requerimiento trasladado la pasada semana por el secretario general de la Consejería, José Ramón Lajara, a través de una carta al presidente de Adif, Luis Pedro Marco de la Peña.

